'울산 미래성장펀드' 500억 출범...중기부, 630억 벤처펀드 조성

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 1일 울산 미래성장펀드 결성식을 열었다
- 울산시 등과 500억원 펀드를 조성했다
- 630억원 이상 벤처펀드로 지역기업 성장을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 기업·은행·대학 참여
창업도시 특화펀드도 조성
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 울산 지역 유망기업에 집중적으로 투자하는 500억원 규모의 '울산 미래성장펀드'가 본격적인 운영에 들어간다. 모펀드 출자를 토대로 630억원 이상의 벤처펀드를 조성해 울산의 제조업 경쟁력과 창업 생태계를 연계한다.
중소벤처기업부는 1일 울산 종하이노베이션센터에서 울산 미래성장펀드 결성식'을 개최했다고 밝혔다.
울산 미래성장펀드는 올해 전북에 이어 두 번째로 결성된 지역성장펀드다. 모태펀드가 350억원을 출자하고 울산시와 HD현대중공업, 고려아연, 경남은행, 농협은행, 울산과학기술원(UNIST) 등 지역 기업·금융기관·대학이 참여해 총 500억원 규모로 결성됐다.
지역성장펀드는 모태펀드와 지방정부, 지역 기업·금융기관 등이 공동으로 모펀드를 조성하고 이를 토대로 지역 유망기업에 투자하는 자펀드를 만드는 방식이다. 지역에 부족한 벤처투자 자금을 공급하고 지역 중심의 투자 생태계를 조성하는 것이 목적이다.
울산 미래성장펀드는 한국벤처투자와 울산시, 주요 출자자가 참여하는 운영위원회를 통해 구체적인 출자 분야를 확정한다. 이달 말부터 자펀드 출자사업을 시작해 총 630억원 이상의 벤처펀드를 조성할 계획이다.
지난 4월 울산시가 중기부의 '창업도시 조성 프로젝트'에 선정된 점을 반영해 울산과학기술원을 중심으로 창업기업을 육성하는 창업도시 특화펀드도 조성한다.
중기부는 펀드를 통해 자동차와 조선, 석유화학 등 울산의 주력 제조업을 기반으로 한 창업기업과 지역 유망기업의 성장을 지원할 방침이다.
이날 행사에서는 울산 벤처생태계의 현황과 성장전략을 논의하는 벤처투자 포럼도 열렸다. 지역 유망기업의 기업설명회(IR)와 일대일 투자 상담도 진행됐다.
목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 "울산은 자동차와 조선, 석유화학 등 우리나라의 대표적인 제조업 중심지이자 산업화를 이끌어 온 산업도시"라며 "울산 미래성장펀드를 통해 산업도시의 저력과 창업도시의 혁신 역량을 더해 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com