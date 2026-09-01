올해 공인회계사 1150명 합격…합격률 26.3%로 하락

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원, 1일 CPA 최종합격자 1150명 확정했다.
- 올해 합격률 26.3%로 지난해보다 1.6%포인트 하락했다.
- 최고점 현우진 씨, 최연소 조성우 씨가 이름 올렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
합격자 평균연령 27.1세, 응시자 평균점수 57.4점
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 올해 공인회계사(CPA) 시험 최종 합격자가 1150명으로 결정됐다. 응시자 4368명 가운데 26.3%가 합격해 지난해보다 합격률이 1.6%포인트 하락했다.
금융위원회와 금융감독원은 1일 공인회계사자격·징계위원회 의결을 거쳐 2026년도 제61회 공인회계사시험 최종 합격자 1150명을 결정했다고 밝혔다.
올해 2차 시험에는 4368명이 응시했으며 이 가운데 1150명이 최종 합격했다. 합격률은 26.3%로 지난해 27.9%보다 1.6%포인트 낮아졌다. 합격자 수 역시 지난해 1200명에서 50명 감소했다.
올해 최종 합격자 수는 2026년도 제2차 시험 최소선발예정인원과 동일하다. 제2차 시험은 지난 6월 27일부터 28일까지 진행됐다.
최근 5년간 CPA 2차 시험 합격률은 2022년 33.3%, 2023년 26.3%, 2024년 28.0%, 2025년 27.9%, 올해 26.3%로 나타났다. 올해 응시자는 지난해보다 60명 늘었지만 합격자는 50명 줄었다.
합격자 가운데 2025년도 1차 시험 합격자인 유예생이 959명으로 전체의 83.4%를 차지했다. 이어 2026년도 1차 시험 합격자인 동차생 97명(8.4%), 2025·2026년도 1차 시험 합격자인 중복생 93명(8.1%), 업무경력으로 1차 시험을 면제받은 면제자 1명(0.1%) 순이었다.
응시자 유형별 합격률은 유예생이 61.0%로 가장 높았고, 중복생 13.5%, 동차생 4.7%, 면제자 2.8% 순으로 집계됐다.
최고점자는 평균 80.8점을 받은 현우진(만 25세·서울대 재학) 씨였으며, 최연소 합격자는 조성우(만 20세·서울대 재학) 씨였다.
전체 합격자의 평균 연령은 27.1세로 지난해 27.2세보다 0.1세 낮아졌다. 연령별로는 20대 후반이 65.1%로 가장 많았고 20대 전반 21.7%, 30대 전반 11.8%가 뒤를 이었다.
성별로는 남성이 58.9%, 여성이 41.1%였으며, 전공별로는 경상계열이 69.2%로 가장 높은 비중을 차지했다.
부분 합격자는 1825명으로 지난해 2027명보다 202명 감소했다. 부분 합격자는 올해 1차 시험에 합격하고 2차 시험에서 일부 과목의 배점 60% 이상을 득점한 사람으로, 해당 과목은 다음 해 2차 시험에서 면제된다.
과목별 부분 합격자는 재무관리가 1055명으로 가장 많았다. 이어 세법 888명, 재무회계Ⅰ(중급회계) 879명, 재무회계Ⅱ(고급회계) 796명, 원가관리회계 763명, 회계감사 147명 순이었다. 부분 합격 과목 수별로는 1과목 합격자가 535명으로 가장 많았고 2과목 470명, 3과목 382명, 4과목 283명, 5과목 155명으로 집계됐다.
2차 시험 응시자의 전 과목 평균점수는 57.4점으로 지난해 57.5점보다 0.1점 하락했다. 과목별 평균점수는 재무관리가 59.6점으로 가장 높았고, 재무회계Ⅱ(고급회계)가 55.6점으로 가장 낮았다.
지난해와 비교하면 세법 평균점수는 56.5점에서 58.2점으로 1.7점 상승했다. 반면 재무관리 평균점수는 62.3점에서 59.6점으로 2.7점 하락했고, 원가관리회계도 58.9점에서 56.4점으로 2.5점 떨어졌다.
한편 올해 CPA 시험 합격자 명단은 금융위원회와 금융감독원 공인회계사시험 홈페이지에서 확인할 수 있다. 2027년도 공인회계사시험 시행계획은 오는 11월 중 공고될 예정이다.
2027년도 시험 관련 학점인정신청은 오는 9월 7일부터 내년 1월 8일까지, 과목인정신청은 9월 7일부터 11월 6일까지 진행된다. 영어성적인정신청은 시험 종류에 따라 상시 또는 매월 1일부터 10일까지 가능하다.
올해 합격생들은 지난 7월 개정된 '공인회계사 실무수습기관 지정고시'에 따라 기존 실무수습기관 외에도 헌법기관, 공공기관, 지방공기업, 공익법인, 공제조합 등으로 확대된 기관에서 실무수습을 받을 수 있다.
rkgml925@newspim.com