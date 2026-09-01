이찬진 금감원장 "서울·수도권 주택 공급에 금융 역량 집중" 지시

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금감원장이 1일 주택금융 지원을 지시했다
- 금감원은 수도권 주거 PF 담당을 늘려 관리한다
- 2027년까지 325개 사업장을 특별 관리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이찬진 금융감독원장이 서울·수도권 주택 공급에 필요한 금융 지원에 모든 역량을 집중하라고 지시했다.
1일 금감원에 따르면 이 원장은 이날 오전 임원 회의에서 "8·13 공급 대책에 따라 서울·수도권 등에 주택이 조기에 대량 공급될 수 있도록 필요한 금융지원에 모든 역량을 집중해달라"고 당부했다.
이에 따라 금감원은 주거용 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 담당 인력을 확대하고 사업장별로 담당자를 지정해 밀착 관리에 나서기로 했다. 기존 1개 부서가 전담하던 관리 체계는 각 소관 검사국과의 공조 체계로 확대 개편된다.
우선 관리 대상은 수도권 규제지역 내 주거사업장 중 오는 2027년까지 공급이 예정된 325개 사업장이다.
금감원은 사업 지연이나 애로사항이 발생하는 사업장에 대해 국토교통부, 한국토지주택공사(LH) 등 유관기관 및 금융권과 적극 협업해 적시에 맞춤형 지원을 제공할 방침이다. 자금 조달과 관련해 어려움을 겪는 사업장은 금융권 및 정책보증기관과 연계해 중재하고, 기타 사업상 애로사항은 국토부 등 관련 부처와 협의해 해결을 도울 예정이다.
이 원장은 "특히 2027년 내 공급 예정인 사업장의 경우 공급 일정이 지연되는 일이 없도록 특별 관리하라"며 "조기에 주택을 공급할 수 있는 방안도 다각도로 모색해야 한다"고 강조했다.
ssup825@newspim.com