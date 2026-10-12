행안부, 재난관리 전문인력 143명 양성…올해부터 학사과정까지 지원

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강원대·동의대·숭실대·호서대와 업무협약…대학당 1억5000만원 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 재난관리 분야 전문인력 양성을 위해 올해부터 기존 석·박사과정에 더해 학사과정까지 지원을 확대한다. 전국 4개 대학에 교육·연구비를 지원해 총 143명의 재난관리 전문인력을 양성할 계획이다.

행정안전부는 12일 정부세종청사에서 강원대학교, 동의대학교, 숭실대학교, 호서대학교 등 4개 대학과 '재난관리 분야 전문인력 양성사업' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 협약은 재난관리 분야의 전문지식과 현장 대응 역량을 갖춘 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.

특히 올해부터는 기존 석사·박사과정에 한정됐던 지원 대상을 학사과정까지 확대해 재난관리 전문인력 양성 기반을 넓혔다.

협약을 체결한 대학에는 2026년 9월부터 2027년 12월까지 3개 학기에 걸쳐 대학당 약 1억5000만원의 국비가 지원된다. 지원금은 학부생과 대학원생의 장학금, 교육훈련, 연구활동 등에 활용된다.

각 대학은 재난 관련 학위과정을 운영하고 현장실습과 자격증 취득, 연구활동 및 논문 게재 등을 지원한다.

이를 통해 학사과정 75명, 석사과정 38명, 박사과정 30명 등 총 143명의 재난관리 전문인력을 양성할 계획이다.

행안부는 2014년부터 재난관리 분야 전문인력 양성사업을 추진해 현재까지 총 904명의 전문인력을 배출했다.

이들은 재난 분야 연구개발과 기업의 재해경감 활동 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "재난에 강한 사회를 만들기 위해서는 미래 재난안전을 책임질 청년 인재를 체계적으로 양성하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "대학과 긴밀히 협력해 청년들이 전문지식과 현장 대응 역량을 갖춘 재난관리 전문가로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com