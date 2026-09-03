행안부, 재난안전 분야 논문 공모전 개최…11월 10일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 9월 1일부터 논문 공모전을 개최했다.
- 재난·안전 정책 활용 아이디어를 11월 10일까지 받는다.
- 우수작 4점 선정해 상장과 시상금을 수여한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 재난·안전 정책에 활용할 국민 아이디어를 발굴하기 위해 논문 공모전을 개최한다.
행정안전부는 9월 1일부터 11월 10일까지 한국행정연구원, 한국정책학회, 한국지방자치학회 등 관계기관과 함께 재난·안전 분야 논문 공모전을 개최한다고 밝혔다.
이번 공모전은 재난·안전 정책에 대한 국민적 관심을 높이고 올해 처음 공표된 국가승인통계인 '2025년 재난·사고 피해조사' 통계 데이터를 정책 수립에 활용할 방안을 발굴하기 위해 마련됐다.
만 18세 이상 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 ▲재난·사고 취약성 개선 방안 ▲안전취약계층 지원 정책 방향 등 재난·안전 분야 전반이다.
참가 희망자는 오는 11월 10일까지 논문과 제출 서류를 전자우편으로 제출하면 된다.
접수된 논문은 심사를 거쳐 총 4점의 우수작을 선정한다. 대상에는 행안부 장관상, 최우수상에는 한국행정연구원장상이 수여된다. 우수상에는 한국정책학회장상과 한국자치학회장상이 각각 주어진다.
수상자에게는 상장과 시상금이 수여되며 우수 논문은 한국행정연구원 학술대회에서 발표할 기회도 제공된다.
논문 서식과 제출 서류 등 자세한 내용은 행정안전부 누리집과 소통24에서 확인할 수 있다.
박형배 행안부 안전예방정책실장은 "재난·사고 피해조사 통계 데이터는 안전취약계층을 주요 대상으로 한 첫 번째 조사"라며 "이번 공모전을 통해 통계 데이터가 널리 활용되고 정부의 재난·안전관리 정책에 반영될 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com