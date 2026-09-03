행안부, 재난안전 분야 논문 공모전 개최…11월 10일까지 접수

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만 18세 이상 국민 누구나 참여…우수작 4점 선정·학술대회 발표 기회

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 재난·안전 정책에 활용할 국민 아이디어를 발굴하기 위해 논문 공모전을 개최한다.

행정안전부는 9월 1일부터 11월 10일까지 한국행정연구원, 한국정책학회, 한국지방자치학회 등 관계기관과 함께 재난·안전 분야 논문 공모전을 개최한다고 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 공모전은 재난·안전 정책에 대한 국민적 관심을 높이고 올해 처음 공표된 국가승인통계인 '2025년 재난·사고 피해조사' 통계 데이터를 정책 수립에 활용할 방안을 발굴하기 위해 마련됐다.

만 18세 이상 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 ▲재난·사고 취약성 개선 방안 ▲안전취약계층 지원 정책 방향 등 재난·안전 분야 전반이다.

참가 희망자는 오는 11월 10일까지 논문과 제출 서류를 전자우편으로 제출하면 된다.

접수된 논문은 심사를 거쳐 총 4점의 우수작을 선정한다. 대상에는 행안부 장관상, 최우수상에는 한국행정연구원장상이 수여된다. 우수상에는 한국정책학회장상과 한국자치학회장상이 각각 주어진다.

수상자에게는 상장과 시상금이 수여되며 우수 논문은 한국행정연구원 학술대회에서 발표할 기회도 제공된다.

논문 서식과 제출 서류 등 자세한 내용은 행정안전부 누리집과 소통24에서 확인할 수 있다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 "재난·사고 피해조사 통계 데이터는 안전취약계층을 주요 대상으로 한 첫 번째 조사"라며 "이번 공모전을 통해 통계 데이터가 널리 활용되고 정부의 재난·안전관리 정책에 반영될 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com