동아제약, 액상스틱 이부프로펜 감기약 '판피린타임' 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 12일 이부프로펜 감기약 3종을 출시했다
- 신제품은 콜드·코프·노즈로 증상별 성분을 달리했다
- 액상 스틱 제형으로 물 없이 먹는 일반의약품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 이부프로펜을 주성분으로 한 감기약 '판피린타임 이부프로펜' 3종을 출시했다고 12일 밝혔다.
신제품은 '콜드', '코프', '노즈'로 구성됐다. 한 포(20mL)당 이부프로펜 150mg을 함유했으며, 주요 감기 증상에 따라 다른 성분을 달리 배합했다.
콜드는 다양한 감기 증상, 코프는 기침·목 관련 증상, 노즈는 코 관련 증상에 초점을 맞췄다.
이부프로펜은 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 계열 성분으로 해열·진통과 소염 작용을 한다. 식품의약품안전처는 올해 1월 일반의약품 감기약 표준제조기준에 이부프로펜을 포함했다.
동아제약은 이에 맞춰 기존 아세트아미노펜 중심의 판피린 제품군에 이부프로펜 제품을 추가했다.
신제품은 휴대하기 쉬운 액상 스틱 제형으로, 물 없이 복용할 수 있다. 애플파인 향을 적용해 쓴맛을 줄였다. 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다.
동아제약 관계자는 "이번 신제품은 이부프로펜을 주성분으로 하면서 액상 스틱 제형을 적용해 복용 편의성을 높였으며, 콜드·코프·노즈 3종으로 소비자가 자신의 증상에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 했다"고 말했다.
판피린은 한국능률협회컨설팅이 주관하는 한국산업의 브랜드파워 조사에서 감기약 부문 2년 연속 1위를 기록했다.
sykim@newspim.com