말레이시아 19개 부처 공무원 22명 방한…韓과 AI 행정혁신 협력

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국가인재원·서울대, 12주간 전략적 리더십 연수

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 말레이시아 정부의 19개 부처 공무원 22명이 인공지능(AI)을 활용한 공공행정 혁신 방안을 배우기 위해 한국을 찾았다. 한국 정부는 서울대학교와 함께 에이전틱 AI를 활용한 행정혁신과 정책 설계 역량을 강화하는 연수과정을 운영한다.

국가공무원인재개발원은 12일부터 12월 31일까지 12주간 서울대학교와 공동으로 '2026 말레이시아 전략적 리더십과정'을 운영한다고 밝혔다.

12일 과천시 국가공무원인재개발원에서 열린 '2026 말레이시아 전략적 리더십 연수'에 참석한 말레이시아 공무원들이 '인공지능 전환 시대의 정부와 공무원의 역할(서울대학교 행정대학원 고길곤 교수)' 기조강연을 듣고 있다.

이번 연수에는 말레이시아 디지털부와 재무부, 보건부, 외교부 등 19개 부처의 팀장·과장급 공무원 22명이 참여한다.

올해 연수는 지난해와 달리 스스로 판단하고 업무를 수행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)'를 핵심 교육 주제로 선정한 것이 특징이다.

특히 말레이시아의 AI 전환(AX) 정책을 담당하는 디지털부가 연수생 선발과 교육과정 설계 단계부터 직접 참여했다.

전체 교육은 한국과 말레이시아 현지를 연계한 5개월간의 혼합형 방식으로 진행된다.

지난 9월 말레이시아 페낭에서 부처별 AI 활용 과제를 발굴한 데 이어 한국에서는 12주간 전문가 교육과 정책 교류를 통해 과제 설계를 구체화한다. 이후 내년 1월 말레이시아로 복귀해 과제를 완성하는 일정이다.

교육과정은 ▲정책 및 거버넌스 ▲전략과 리더십 ▲기술 설계 이해 등 세 분야로 구성됐다.

단순한 코딩 기술 습득보다는 AI를 행정에 도입하고 관리하는 공공부문 관리자들의 정책 설계 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

특히 AI가 처리한 결과를 사람이 최종적으로 검토하는 '휴먼 인 더 루프(Human-in-the-Loop)' 체계를 중점적으로 다룬다. AI를 통한 업무 효율성 향상과 행정의 책임성을 동시에 확보하기 위한 취지다.

국가인재원은 서울대와 함께 AI·정책 분야 전문가 멘토링을 제공하고, 국내 공무원들의 AI 도입 사례 공유와 일대일 정책 대화 등 실무 중심의 교류도 진행할 예정이다.

이번 연수는 양국 정부가 AI 기반 행정혁신을 추진하는 과정에서 정책 경험을 공유하고 협력 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 국가인재원은 기대하고 있다.

국가인재원은 지난 1984년부터 말레이시아 정부의 '동방정책(Look East Policy)'에 맞춰 공무원 연수를 지원해 왔으며, 지금까지 약 2000명의 말레이시아 공무원이 연수에 참여했다.

임채원 국가인재원장은 "지난해의 성과로 쌓인 말레이시아 정부의 신뢰가 올해의 심화 과정으로 이어졌다"며 "이번 연수가 말레이시아의 인공지능 기반 행정혁신을 주도할 인재를 양성하고, 양국 간 AI 전환 협력을 고도화하는 견고한 인적 기반이 되길 희망한다"고 말했다.

abc123@newspim.com