말레이시아 국·과장급 공무원 20명 방한…韓 'AI 행정혁신' 배운다

AI 핵심 요약beta
- 말레이시아 국·과장급 20명이 31일 한국 AI 행정혁신 연수를 시작했다.
- 국가인재원은 9월 11일까지 정책 비교와 실행 설계를 교육한다.
- 연수생들은 협업·책임 실행과 현장 사례를 익혀 자국에 적용한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 말레이시아 국·과장급 공무원들이 한국의 인공지능(AI) 정책과 행정혁신 경험을 배우고 이를 자국 행정 현안에 적용하기 위해 한국을 찾는다.
국가공무원인재개발원은 말레이시아 국·과장급 공무원 20명을 대상으로 '인공지능 기반 기술혁명 이해와 행정 혁신 역량 강화'를 주제로 제98기 공직리더십과정(EDP·Executive Development Program)을 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 과정은 방한 전 3일간 온라인 사전연수를 거쳐 오는 9월 11일까지 국내 연수로 진행된다.
교육과정은 한국의 AI 전환을 이해하고 양국의 정책 경험을 비교한 뒤 이를 말레이시아 행정 현안에 적용하는 '변화 이해-정책 대화-실행 설계' 방식으로 구성됐다.
특히 국가인재원이 중점적으로 추진하는 '애자일(Agile) AI 정부' 구현을 위해 공직자에게 필요한 민첩한 판단과 협업, 책임 있는 실행 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.
연수생들은 AI 정책과 관리역량을 비롯해 에너지·환경·보건·농업 등 분야별 혁신 사례를 학습한다. 스스로 판단하고 행동하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)'와 현실 세계와 상호작용하는 '피지컬 AI(Physical AI)'가 행정과 산업에 미칠 영향도 살펴본다.
수도권과 제주특별자치도 등을 연계한 현장 연수도 진행된다. 첨단기술이 실제 공공문제 해결과 지역혁신에 어떻게 활용되는지 직접 확인한다.
한국 공무원들과의 정책 교류도 이뤄진다. 말레이시아 연수생들은 한국의 국장급 공무원들과 만나 정책 설계와 집행, 부처 간 협업, AI 거버넌스 등에 관한 경험을 공유할 예정이다.
이후 생성형 AI와 시스템 사고, 창의적 아이디어 기법 등을 활용해 말레이시아가 당면한 주요 행정 현안을 개인별 실행 과제로 구체화한다.
한국어 학습과 한식 체험, 수원 화성 및 제주 자연생태지 탐방 등 한국 사회와 문화를 이해하기 위한 프로그램도 마련됐다.
임채원 국가인재원장은 "AI 전환의 성패는 기술 도입을 국민이 체감하는 정책 성과로 연결하는 공직자의 판단과 실행에 달려 있다"며 "이번 과정이 한국의 혁신 경험과 K-이니셔티브가 담고 있는 가치를 바탕으로 말레이시아 행정 현장에 적합한 실행 방안을 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
한편 공직리더십과정은 1984년 말레이시아의 '동방정책(Look East Policy)'의 일환으로 시작됐다. 현재까지 총 1964명이 참여한 한국과 말레이시아 간 공공 인적자원 개발 협력의 대표 사업이다.
abc123@newspim.com