[2026 국감] 이성훈 "임대주택 물량 늘지만 보편형 임대...재무부담 제한적"

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장이 12일 국감에서 임대 확대 영향이 크지 않다고 했다
- 보편형 임대가 많아 재무구조 개선에 도움이 된다고 설명했다
- LH 부채는 2026년 197조원에서 2030년 372조원으로 늘 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 향후 확대되는 임대주택의 상당 부분이 보편형 임대로 공급되는 만큼 LH 재무구조에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 강조했다.
12일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 유상범 국민의힘 의원이 임대주택 확대에 따른 LH의 부채와 재정 부담을 지적한 질의에 이 사장은 "임대주택 물량이 늘어나지만 상당 부분은 보편형 임대"라며 이같이 답했다.
유 의원은 LH 중장기 재무관리계획을 들어 "2026년 197조원인 부채가 2030년 372조원까지 증가할 것으로 예상된다"며 임대주택 확대와 직접 시행 전환이 재무 부담을 키울 수 있다고 지적했다.
이에 이 사장은 "3기 신도시 등 보상과 공사 물량이 늘어나 공급을 급격히 확대하는 과정에서 부채가 생길 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "건설 원가와 아파트 공사비가 올라 개발 부분에서도 수익이 많이 나지 않는 상황"이라고 설명했다.
그러면서 "보편형 임대는 거의 시세에 육박하는 수준"이라며 "상당 부분이 보편형 임대라 재무구조 개선에는 도움이 되고 큰 영향이 없다"고 말했다.
min72@newspim.com