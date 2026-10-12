[2026 국감] 이성훈 LH 사장 "공공주택 공급 속도 높이고 품질은 민간 이상으로"

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장 12일 국감서 공급확대 밝혔다
- 올해 수도권 8만6000가구 착공 추진했다
- 품질개선·전세사기 지원·지역균형발전 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 공공주택 공급 속도를 높이고 공공주택 품질을 민간 브랜드 수준 이상으로 끌어올리겠다고 강조했다.
12일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 이 사장은 "더 많은 공공주택을 신속하게 공급해 주택시장 안정에 기여하겠다"며 이같이 말했다.
이 사장은 "LH는 9·7 대책과 8·13 대책, 주거안정플랜 등 정부의 주택공급 정책을 차질 없이 이행하기 위해 올해 수도권 8만6000가구, 전국 9만6000가구의 주택을 착공하겠다"며 "현재 조성한 택지의 민간 매각을 중단하고 직접 시행으로 전환하면서 내부 조직 개편과 인력 재배치를 통해 공급 물량과 속도를 높여가고 있다"고 말했다.
공공택지 사업 속도도 높이겠다고 했다. 이 사장은 "서울 서리풀과 태릉 등 공공택지 사업에서 인허가와 보상, 철거, 부지 조성 공사 등 모든 절차를 과감하게 병행해 주택 착공 시기를 1년 이상 단축하고 있다"고 강조했다.
이어 "국민이 선호하시는 도심권 주택도 내년부터 착공을 확대할 수 있도록 매입임대, 재건축과 유휴부지 활용, 도심복합사업 등의 사전 절차를 신속히 추진하겠다"며 "도심에 빠르게 공공주택을 공급할 수 있는 매입임대주택 또한 전 단계 일정 단축과 조기 착공 인센티브 강화로 착공과 입주를 조기에 가시화하겠다"고 덧붙였다.
공공주택 품질 개선도 주요 과제로 제시했다. 이 사장은 "이제 공공주택이 저렴한 주택을 넘어 국민 누구나 살고 싶어 하는 주택으로 거듭나야 할 때"라며 "분양주택과 임대주택 모두 입지와 브랜드, 디자인, 서비스 전반을 전면 혁신해서 국내 유수 민간 브랜드의 아파트 이상으로 품질을 높이겠다"고 말했다.
이어 "역세권 등 우수한 입지에 공공임대주택을 확대하고 중산층도 충분히 거주할 수 있도록 평형을 넓혀가겠다"며 "임대주택과 분양주택 사이에 마감재나 디자인에 차이를 두지 않겠다"고 덧붙였다.
3기 신도시와 관련해서는 "올해 말부터 시작되는 3기 신도시 입주에 맞춰 주민들이 교통 불편을 겪지 않도록 광역교통망을 제때 개통하는 데 총력을 기하겠다"며 "부천대장지구의 SK와 대한항공, 남양주 왕숙지구의 카카오와 우리금융을 유치했듯이 3기 신도시가 일자리와 주거가 함께하는 자족도시로 자리 잡을 수 있도록 앵커기업을 지속 유치하겠다"고 말했다.
주거복지 분야에서는 전세사기 피해 지원을 확대하겠다고 했다. 이 사장은 "전세사기 피해주택을 7500가구 이상 매입해 피해 가구가 다시 일상을 회복할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이어 "호우와 태풍 등 재해 발생 시 이재민에게 신속하게 주거를 지원할 수 있도록 재난 대응용 모듈러 주택을 사전에 확보하겠다"며 "노후 임대주택 리모델링과 간이 스프링클러 설치 등 취약계층의 생활 질과 안전을 높이는 데도 소홀함이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.
지역균형발전과 관련해서는 "3대 메가 프로젝트의 핵심인 용인과 호남권 반도체 산업단지를 동시에 조성하고 가족이 동반 이주할 수 있도록 정주여건도 함께 개선해 대한민국의 반도체 초격차 기술 확보를 뒷받침하겠다"고 강조했다.
그러면서 "국회 세종의사당과 대통령 세종집무실이 들어설 국가상징구역 조성 공사를 조기에 착공하고 향후 공공기관 2차 이전 계획이 발표되면 이전 부지 확보 등 LH의 역할을 차질 없이 완수하겠다"고 덧붙였다.
min72@newspim.com