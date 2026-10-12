일동제약, 밀라노 CPHI 참가…파도프라잔 글로벌 사업화 모색

AI 핵심 요약beta
- 일동제약이 12일 CPHI 월드와이드 2026에 참가했다
- 원료·완제의약품과 제조 인프라를 소개하며 판로를 넓혔다
- CMO와 API, 헬스케어 협력도 함께 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약은 지난 6일부터 8일까지 이탈리아 밀라노에서 열린 'CPHI 월드와이드 2026'에 참가해 원료·완제의약품과 제조 인프라를 소개하고 사업 기회를 모색했다고 12일 밝혔다.
일동제약은 행사장 한국관에 홍보 부스를 마련하고, 여러 기업과 사업 개발 및 제휴를 위한 파트너링 미팅을 진행했다.
동남아시아를 중심으로 공급 지역을 확대하고 있는 심혈관계 질환용 2·3제 복합제를 비롯해 항암제, 항생제, 상처 관리용 드레싱 등 해외 사업 품목을 선보였다.
항암제·항생제 전용 독립형 제조시설 등 우수의약품 제조·품질관리기준(GMP)에 따른 생산 인프라를 활용한 위탁생산(CMO)과 원료의약품(API) 공급 사업도 소개했다. 프로바이오틱스 원료·완제품과 기능성 화장품 등 헬스케어 분야에서도 사업 협력 방안을 논의했다.
신약 연구개발 파이프라인을 활용한 파트너링도 진행했다. 칼륨 경쟁적 위산분비 억제제(P-CAB) 계열 위식도역류질환 치료제 후보물질 '파도프라잔'(ID120040002) 등의 협업과 글로벌 사업화 가능성을 논의했다.
일동제약 관계자는 "기존의 완제 및 원료의약품은 물론, 헬스케어·뷰티 분야까지 해외 사업 영역을 확대하는 한편, CMO 사업과 OEM 및 ODM 방식 등으로 글로벌 전략을 다변화해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com