일동헬스케어, '베페 베이비페어' 참가…비오비타 제품군 홍보

AI 핵심 요약beta
- 일동헬스케어가 14일 베페 베이비페어에 비오비타를 선보였다.
- 코엑스 행사서 비오비타 부스 운영하고 체험 행사를 진행했다.
- 연령대별 제품 알리고 신제품·마케팅 확대를 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹의 종합 헬스케어 사업 계열사 일동헬스케어는 '제50회 베페 베이비페어'에 참가해 유산균·낙산균 브랜드 '비오비타'를 선보였다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 지난 10일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 일동헬스케어는 행사장에 비오비타 전시 부스를 마련하고 제품 소개와 방문객 대상 이벤트를 진행했다.
비오비타는 일동제약그룹의 유산균 관련 기술과 자체 개발 균주 등을 활용한 브랜드다. 유산균과 낙산균을 포함한 '비오비타 복합균' 원료를 기반으로 연령대별 제품 라인업을 갖추고 있다.
주요 제품은 영유아용 '비오비타 배배', 성장기 어린이를 위한 '비오비타 키즈', 가족 단위 제품인 '비오비타 패밀리' 등이다.
일동헬스케어는 이번 행사에서 비오비타 복합균 원료와 연령대별 제품을 소개했다. 현장 방문객을 대상으로 제품 할인과 '비오비타 배배골드' 견본 증정 등의 행사도 진행했다.
일동헬스케어는 앞으로 비오비타 관련 신제품을 지속적으로 선보이고 소비자 접점을 확대하기 위한 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.
sykim@newspim.com