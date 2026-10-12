[2026 국감] 이성훈 LH 사장 "클린넷 설치·운영 문제 해결방안 찾겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장이 12일 국감에서 클린넷 문제를 점검했다.
- 전용기 의원은 기준 미비와 운영 부실로 예산 낭비를 지적했다.
- 이 사장은 지자체와 협의해 조기 해결하겠다고 답했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 쓰레기 자동집하시설인 '클린넷'의 설치·운영 기준 미비 문제를 점검하고 조기에 해결방안을 마련하겠다고 강조했다.
12일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 전용기 더불어민주당 의원이 클린넷 시설이 제대로 운영되지 못하면서 예산 낭비로 이어지고 있다고 지적한 질의에 이 사장은 "열심히 방법을 고민해서 조기에 문제가 해결될 수 있도록 노력하겠다"며 이같이 답했다.
전 의원은 "수백억원씩 들여 시설을 지어놓고 제대로 돌아가는지조차 모르고 있다"며 "LH 관리 부실 아니냐는 이야기가 있다"고 지적했다.
이에 이 사장은 "지방정부와 인수인계 관련해서 협의를 하다가 비용 부담 문제로 이견이 있는 것 같다"며 "주민들의 의견도 다른 만큼 소통하고 대화를 많이 해서 문제를 해결하겠다"고 답했다.
전 의원은 "세금 들여 기준도 제대로 세워지지 않은 상태에서 문제가 계속되고 추가 예산이 들어가고 있다"며 체계와 기준을 명확히 할 것을 주문했다.
이 사장은 "감사원 감사도 있었고 여러 문제가 있어 기준조차 없는 것 같다"며 조기 해결에 노력하겠다고 답했다.
min72@newspim.com