가을 산악사고 10월에 가장 많아…3년간 3만건 구조 출동

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전체 산악사고 32% 실족·추락…소방청 "지정 등산로 이용해야"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 최근 3년간 전국에서 발생한 산악사고 구조 출동이 3만건을 넘어선 것으로 나타났다. 특히 단풍철인 10월에 사고가 집중되면서 등산객들의 각별한 주의가 요구된다.

소방청은 본격적인 가을 단풍철을 맞아 산악사고 발생 위험이 높아지고 있다며 산행 시 안전수칙을 준수해 달라고 12일 당부했다.

소방청 통계연보에 따르면 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 전국 산악사고 구조건수는 총 3만583건으로 집계됐다.

연도별로는 2023년 1만1215건, 2024년 1만276건, 2025년 9092건으로 감소 추세를 보였다.

산악사고 구조 모습. [사진=충북소방본부] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

같은 기간 구조 인원은 총 2만1466명으로 연평균 7155명에 달했다. 연도별 구조 인원은 2023년 7563명, 2024년 7386명, 2025년 6517명이다.

월별로는 단풍이 절정에 이르는 10월에 전체 구조건수의 12.4%가 집중돼 연중 가장 높은 비중을 차지했다. 9월부터 11월까지 가을철 전반에 걸쳐 산악사고가 빈번하게 발생하는 것으로 분석됐다.

사고 유형별로는 실족·추락이 9806건으로 전체의 32.1%를 차지해 가장 많았다. 이어 조난·수색 8954건(29.3%), 개인질환 3149건(10.3%), 탈진·탈수 1502건(4.9%) 순이었다.

이 밖에 낙석·낙빙 사고는 249건(0.8%), 고온환경질환은 144건(0.5%)으로 집계됐다.

산악사고는 지형 특성상 응급환자 발생 시 구조대의 신속한 접근과 이송이 어려운 경우가 많다. 이에 소방청은 전국 34대의 소방헬기를 활용해 긴급 출동태세를 유지하고 있다.

소방청은 산행 중 사고가 발생하면 정확한 위치를 파악해 119에 신고하는 것이 중요하다고 강조했다.

등산로에 설치된 국가지점번호판이나 산악위치표지판, 주변의 뚜렷한 지형지물을 확인해 신고하면 구조대가 사고 위치를 파악하는 데 도움이 된다.

신고 후에는 등산로에 비치된 간이구조구급함의 비상 의약품을 활용해 응급처치를 하고, 체온을 유지하면서 구조대를 기다려야 한다.

소방청은 안전한 가을 산행을 위해 ▲기상정보 확인 및 단독 산행 자제 ▲체력과 건강 상태에 맞는 등산코스 선정 ▲일찍 산행을 시작하고 해지기 전 하산 ▲등산 전 준비운동 ▲일교차에 대비한 겉옷 준비 ▲지정된 등산로 이용 ▲음주 산행 금지 등 7대 안전수칙을 제시했다.

주영국 소방청 119대응국장은 "가을철 산행은 급격한 일교차와 이른 일몰 등으로 인해 작은 방심이 중대한 사고로 이어질 수 있다"며 "기상정보를 사전에 확인하고 본인 체력에 맞는 코스를 선정하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

이어 "지정된 등산로 이용과 음주 산행 금지 등 기본 안전수칙을 준수해 달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com