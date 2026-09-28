충북소방, 10월 산악사고 안전주의보 발령…최근 3년간 10월 최다

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북소방본부가 가을 단풍철을 맞아 산악사고 예방을 위한 안전관리에 나선다.

충북소방본부는 등산객이 증가하는 10월을 앞두고 오는 10월 1일부터 31일까지 한 달간 '산악사고 안전주의보'를 발령한다고 28일 밝혔다.

산악사고 구조 모습. [사진=충북소방본부] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

최근 3년간(2023~2025년) 충북에서 발생한 산악사고는 총 2039건으로 이 가운데 257건(12.6%)이 10월에 집중됐다.

월별로도 가장 많은 사고가 발생했으며 2025년에는 10월 산악사고가 108건으로 연중 최다를 기록했다.

2025년 산악사고 유형별로는 질환이 157건(25.8%)으로 가장 많았고 실족 127건(20.9%), 탈진·탈수 42건, 경련 22건 등의 순이었다.

충북소방은 가을철 선선한 날씨와 단풍을 즐기려는 등산객이 늘면서 산악사고 위험도 커질 것으로 보고 산행 전 기상과 등산로 상태를 확인하고 체력에 맞는 산행계획을 세울 것을 당부했다.

산행 중 어지럼증이나 호흡곤란 등 이상 증상이 나타나면 즉시 산행을 중단하고 휴식을 취해야 한다.

길을 잃거나 사고가 발생했을 때는 주변 지형지물과 위치정보를 확인해 신속히 119에 신고해야 한다.

박근오 충북소방본부장은 "10월은 선선한 날씨와 단풍으로 산을 찾는 사람이 많아지는 만큼 산악사고 위험도 높아지는 시기"라며 "산행 전 충분히 준비하고 자신의 체력에 맞는 등산으로 안전한 가을 산행을 즐겨달라"고 말했다.



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