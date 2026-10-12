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[2026 국감] 주병기 "대기업 브랜드 사용료 가이드라인 마련 중"

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  • 주병기 공정위원장이 12일 브랜드 사용료 가이드라인 마련을 밝혔다
  • 공정위가 대기업집단 상표권 기준을 사전 제시하겠다고 설명했다
  • 배달앱 무료배달 비용 전가 논란에 특별법·하위법령 정비를 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정무위, 12일 공정위 대상 국정감사 진행
송언석, 조사 예측가능성 지적…배달앱 특별법엔 "최대한 협력"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 주병기 공정거래위원장이 대기업집단의 브랜드 사용료와 관련해 법 집행의 예측 가능성을 높이기 위한 표준 가이드라인을 마련하고 있다고 밝혔다.

주 위원장은 12일 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에서 송언석 국민의힘 의원이 대기업집단 브랜드 사용료의 적정 기준이 불분명하다고 지적하자 "법 집행의 예측 가능성을 높여야 한다는 것은 굉장히 중요한 원칙"이라며 이같이 답했다.

송언석 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

◆ "적정 기준 없이 사후 조사" 지적…상표권 표준기준 제시 추진

송 의원은 공정위가 대기업집단의 브랜드 사용료가 정상가격을 초과하는지 여부를 사후 조사로 판단하고 있다며 사전에 적정 수준을 제시할 필요가 있다고 지적했다.

송 의원은 "브랜드 사용료에 대한 기준이 없다"며 "공정위에서 어느 정도가 적정하고 이를 넘으면 과다하다고 사전에 나와야 하는 것 아닌가"고 물었다.

이어 "사전적으로 어떤 기준이 적정하다는 가이드라인 없이 일단 조사부터 들어가 사후적으로 판단하겠다는 것"이라며 "기업들 입장에서는 어떻게 행동해야 할지 알 수 없게 된다"고 꼬집었다.

주 위원장은 "브랜드 사용료와 관련해 정해진 규칙이나 룰은 현재 없는 상황"이라면서 송 의원의 문제 제기에 공감을 표했다.

그러면서 "상표권의 기본적인 가이드라인, 표준적인 가이드라인을 제시하는 것은 현재 공정위에서 진행하고 있다"며 "결과를 추후 상세히 보고드리겠다"고 설명했다.

송 의원은 공정위 현장조사와 자료제출명령 등 조사 권한에 대해서도 기업 입장에서 예측 가능성과 사법적 통제가 부족하다고 문제를 제기했다.

이에 주 위원장은 "법 집행의 예측 가능성을 높여야 한다는 것은 굉장히 중요한 원칙"이라며 "그렇게 하도록 최선을 다하겠다"고 답했다.

이강일 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

◆ 무료배달 비용 전가 도마…수수료 상한·배달비 차단 입법 논의

이강일 더불어민주당 의원은 배달앱의 무료배달 확대 과정에서 수수료와 배달비 부담이 입점업체로 전가되고 있다고 지적하며 별도의 플랫폼 거래 규율이 필요하다고 주장했다.

이 의원은 1만4000원짜리 음식 판매 사례를 제시하며 "무료배달 도입 이후 플랫폼이 6943원을 가져간다"며 "플랫폼은 소비자에게 배달비 0원이라고 생색을 내면서 구독 멤버십 장사를 하고 그 비용을 업체에 전가하고 있다"고 지적했다.

또 중개수수료와 결제수수료, 광고비 등을 일정 수준으로 제한하고 배달비 전가를 막는 내용의 배달플랫폼 특별법 필요성을 제기했다.

주 위원장은 이에 "의원님께서 발의하신 배달앱 특별법에는 풍선효과를 방지하는 법 조항이 들어가 있다"며 "그 조항이 취지에 맞게 작동하도록 시행령 등 하위법령을 엄정하게 만들겠다"고 화답했다.

이어 법안 처리와 관련해서도 "최대한 협력하겠다"고 약속했다. 

hyun9@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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