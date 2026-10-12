이글벳, '프로바이오밀' 연어·오리 2종 리뉴얼 출시

AI 핵심 요약beta
- 이글벳이 12일 소프트 사료 프로바이오밀 2종을 리뉴얼 출시했다.
- 프로바이오밀은 열처리 유산균과 기능성 원료로 장 건강을 돕는다.
- 회사 이날부터 31일까지 공식몰서 20% 할인 판매했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 동물의약품 및 펫푸드 전문기업 이글벳이 열처리 유산균을 함유한 프리미엄 소프트 사료 '프로바이오밀' 연어·오리 2종을 리뉴얼 출시했다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 프로바이오밀은 고농축 열처리 유산균 5000억 cell과 기능성 원료를 담아낸 제품이다. 유산균이 장까지 안전하게 도달해 반려견의 장 건강 개선, 소화 촉진, 면역력 증진, 영양 흡수 촉진 등에 도움을 준다. 체중 관리와 근력 유지에 적합한 연어 레시피와 면역 건강을 고려한 오리 레시피로 구성됐다.
이번 리뉴얼은 압출 공정의 팽화도를 높여 사료 알갱이 내부에 미세한 공기층을 형성함으로써 기존 제품보다 더욱 부드럽고 말랑한 식감을 구현했다. 생육 레시피와 높은 수분 함량은 유지하면서도 물성을 개선해 치아가 약하거나 기호성이 까다로운 반려견도 섭취할 수 있도록 했다.
이글벳 관계자는 "프로바이오밀은 국내 최초 열처리 유산균 기술력을 기반으로 한 장 건강 기능성에 부드러운 식감까지 더해 기호성과 영양 흡수율을 동시에 갖춘 제품"이라고 설명했다.
한편 회사는 이날부터 오는 31일까지 공식몰 하루웰샵 및 네이버 스마트스토어에서 리뉴얼 제품 2종을 20% 할인된 가격에 판매한다.
nylee54@newspim.com