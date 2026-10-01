이글벳 하루웰, '나우프레쉬' 샘플 키트 3000개 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- 이글벳 하루웰이 1일 나우프레쉬 샘플 키트를 3000개 한정 출시했다.
- 샘플 키트는 연령별 사료 6종과 가이드북, 10% 쿠폰으로 구성됐다.
- 하루웰은 반려동물 생애주기 맞춤 영양 캠페인을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공식몰 하루웰샵서 3500원에 단독 판매
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 동물용 의약품 및 반려동물 사료 전문기업 이글벳의 반려동물 사업부 하루웰이 사료 브랜드 '나우프레쉬(Now Fresh)' 샘플 키트를 3000개 한정 수량으로 출시했다.
1일 이글벳에 따르면 이번 샘플 키트는 '나이를 알면, 영양이 보입니다' 캠페인의 일환으로 기획됐다. '나우프레쉬'를 처음 접하는 반려인이 반려동물 연령에 맞는 제품을 직접 급여해보고 선택할 수 있도록 구성했다.
키트는 나우프레쉬 연령별 사료 샘플 40g 6개, 연령별 가이드북, 본품 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰으로 구성됐다. 공식몰 하루웰샵에서 개당 3500원에 판매한다.
'나우프레쉬'는 반려동물의 생애주기에 맞춰 퍼피와 어덜트, 시니어 단계별 제품군을 운영하는 사료 브랜드다. 회사에 따르면 얼리지 않은 신선육을 사용하고 한 번만 조리하는 공법을 적용했다.
이글벳 관계자는 "이번 샘플 키트는 반려인들이 다양한 레시피를 부담 없이 체험해보고, 반려동물의 생애주기에 적합한 제품을 찾는 데 도움을 드리고자 기획하게 됐다"며 "앞으로도 올바른 반려동물 영양 관리 문화를 확산하고 고객들이 보다 쉽게 맞춤 영양 솔루션을 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 계획"이라고 말했다.
한편 이글벳의 반려동물 사업부 하루웰은 반려동물의 연령에 따른 영양 관리의 중요성을 알리기 위해 '나이를 알면, 영양이 보입니다' 캠페인을 진행하고 있다.
winter1004@newspim.com