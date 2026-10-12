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[2026 국감] 주병기, 쿠팡 현장조사 거부에 "공익에 심대한 악영향"

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  • 주병기 공정거래위원장이 12일 쿠팡의 현장조사 거부를 무겁게 봤다.
  • 조사권 집행정지가 받아들여지면 공익에 심대한 악영향이 난다고 했다.
  • 사전통지 없는 조사 가능 입장을 재확인하며 입법 보완도 거론했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정무위, 12일 공정위 대상 국정감사 진행
"공정위 조사권은 경제적 약자 보호 위한 최후의 보루"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 주병기 공정거래위원장이 쿠팡의 공정위 현장조사 거부와 관련해 "이번 사태를 상당히 무겁게 보고 있다. 조사권에 대한 집행정지 신청이 받아들여질 경우 공익에 심대한 악영향은 불을 보듯 뻔하다"고 밝혔다.

주 위원장은 12일 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에서 민병덕 더불어민주당 의원이 쿠팡의 현장조사 거부 문제를 지적하자 "공정위가 집행하는 대부분의 법률은 경제적 약자의 권익을 보호하는 최소한의 최후의 보루"라며 "그 법 집행의 가장 첫 출발점이 조사 권한"이라고 말했다.

주병기 공정거래위원장이 지난달 21일 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. [사진=공정위]

이어 "조사권을 집행함에 있어 영업이 정지되거나 사업에 방해가 되지 않도록 절차적 공정성을 기해 조사하고 있다"며 "앞으로 더 절차적 공정성을 강화하겠다"고 강조했다.

다만 조사권 자체에 대한 집행정지 신청에는 강한 우려를 나타냈다. 주 위원장은 "이러한 조사 권한에 대한 집행정지 처분 신청이 받아들여지게 되면 경제적 약자들의 최후의 보루인 공정거래법 관련 법 집행이 불가능해진다"고 말했다.

그러면서 "집행정지 신청을 인용함으로써 얻어지는 법익이 무엇인지 불명확하지만, 그것을 인용함으로써 발생하는 공익에 심대한 악영향은 불을 보듯 뻔하다"고 부연했다.

주 위원장은 사전통지 없이 현장조사를 할 수 있다는 공정위의 기존 입장도 재확인했다.

그는 "지난 15년 동안 대규모유통업법은 공정위의 사전예고 없는 조사권을 통해 집행돼 왔다"며 "행정조사기본법도 증거인멸 위험이 있는 경우에는 사전신고 없이 조사할 수 있다는 점을 분명히 하고 있다"고 말했다.

민 의원은 쿠팡의 조사 거부에 대해 정무위 차원의 결의문이나 여야 공동 입장 표명이 필요하다고 주장했다. 박성훈 국민의힘 의원도 "미국 증시 상장이 우리 법과 제도를 무시하는 특혜 면허가 돼서는 안 된다"며 여야가 한목소리를 낼 필요가 있다고 밝혔다.

이에 유동수 정무위원장은 여야 간사에게 대응 방안을 협의해 달라고 요청하면서 "필요하다면 법적 부분도 탄탄히 해 절차적 정당성을 확보하고 반론을 제기할 수 없도록 입법도 검토할 필요가 있다"고 말했다.

hyun9@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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