신한투자증권, 고객 맞춤형 상조서비스 위해 교원라이프와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 12일 교원라이프와 1인가구신탁 MOU를 맺었다.
- 신한 프리미어 1인가구신탁에 장례·유품정리 서비스를 연계했다.
- 고객이 생전 장례방식과 비용을 직접 정하도록 돕는 서비스다.
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금융자산 관리와 전문 상조서비스 연계
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 12일 '신한 프리미어 1인가구신탁' 고객에게 맞춤형 장례·사후정리 서비스를 제공하기 위해 교원라이프와 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 최근 1인가구 증가와 가족관계 변화에 따라 재산 승계뿐 아니라 사망 사실 통지, 장례, 유품정리 등 사후 절차를 생전에 준비하려는 수요가 늘고 있다.
신한 프리미어 1인가구신탁은 이러한 고객을 위해 생전 자산관리와 생활자금 지급은 물론, 사망 통지 절차, 장례·유품정리, 사후 재산 지급 및 기부 계획까지 종합적으로 설계할 수 있는 서비스다.
신한투자증권은 이번 업무협약을 통해 교원라이프의 상조서비스를 신한 프리미어 1인가구신탁의 핵심 제휴서비스로 연계한다. 고객이 생전에 원하는 장례 유형을 선택해 교원라이프와 별도 계약을 체결하면, 향후 장례 발생 시 교원라이프가 약정된 서비스를 제공하고 신탁계약에 따라 관련 비용이 지급되도록 설계할 수 있다.
교원라이프 연계 상품은 최소한의 장례 절차를 중심으로 한 무빈소형, 일반 장례서비스를 제공하는 기본형, 인력 및 물품 지원을 강화한 확장형, 의전 서비스를 확대 적용한 고급형으로 구성된다.
고객이 원하는 경우 별도 비용으로 유품정리서비스를 추가할 수 있다. 다만 실제 적용 가격과 서비스 내용은 서비스 제공 시점 및 계약 조건에 따라 달라질 수 있다.
신한투자증권은 이번 서비스 연계를 통해 고객이 생전에 장례 방식과 비용을 직접 결정할 수 있도록 하고, 갑작스러운 상황에서 가족이나 지인이 장례 절차와 비용 문제를 동시에 처리해야 하는 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아울러 고객이 지정한 사망 통지인 또는 사후수익자가 필요한 서류를 제출하면 신탁계약에서 정한 사후 절차를 개시하고, 제휴서비스 비용 및 세금 등을 정산한 뒤 잔여재산을 지정된 사후수익자에게 지급한다.
권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "고객마다 원하는 장례의 방식과 규모가 다른 만큼 생전에 충분한 선택지를 제공하고 필요한 자금까지 미리 준비할 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "교원라이프와의 협업을 통해 1인가구 고객이 자신의 뜻에 맞는 장례와 사후정리를 보다 구체적으로 설계할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com