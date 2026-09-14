신한투자증권, 추석맞이 '신한 Premier 발행어음' 특판 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 14일 추석 맞이 발행어음 특판을 시작했다.
- 개인 대상 6개월물에 세전 연 4.50% 금리를 적용했다.
- 총 300억원 한도이며 100만원부터 가입 가능하다.
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한도 총 300억원, 개인 고객 100만원부터 최대 3억원까지 가입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 14일 추석 명절을 맞이해 개인 고객 대상 '신한 Premier 발행어음' 특판 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
회사에 따르면 신한 Premier 발행어음은 신한투자증권이 직접 발행하는 만기 1년 이내의 어음으로, 약정한 기간과 수익률에 따라 만기 시 원금과 이자를 지급하는 금융상품이다.
이번 특판은 개인 고객 대상 약정형 6개월물로, 세전 연 4.50% 금리를 적용한다. 총 한도는 300억원이며, 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.
최소 가입금액은 100만원이며, 1인당 최대 가입한도는 3억원이다. 중도 해지 시 약정이율의 50%가 적용되며, 해지는 가입 건별 전액 매도만 가능하다.
신한 Premier 발행어음 특판은 신한 SOL증권과 신한 슈퍼SOL 앱, 홈페이지 등 온라인 채널과 오프라인 영업점 방문을 통해 가입할 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "한가위를 기념해 발행어음 특판상품을 마련했다"며 "앞으로도 고객의 자금 운용 목적에 맞는 상품과 서비스를 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.
rkgml925@newspim.com