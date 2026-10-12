마사회, '장제사 챔피언십' 개최…이훈학 2관왕

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마사회장배 챔피언십 올해 10회째

학생·견습생·현직 장제사 실력 겨뤄

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 말의 발굽을 다듬고 편자를 장착하는 '장제(裝蹄)' 전문가들이 기술 경연을 펼쳤다. 올해로 10회째를 맞은 한국장제사챔피언십에서는 6개 종목에서 총 16명이 입상했고, 이훈학 장제사가 2관왕에 올랐다.

한국마사회는 지난 10일 렛츠런파크 서울 88승마경기장에서 '2026년 제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'을 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 장제 전문인력 간 기술 교류를 확대하고 국내 장제 기술 수준을 높이기 위해 마련했다. 국가자격을 갖춘 현직 장제사부터 견습생과 말 관련 특성화고 학생까지 참가해 실력을 겨뤘다.

한국마사회는 지난 10일 렛츠런파크 서울 88승마경기장에서 '2026년 제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'을 개최했다. [사진=마사회] 2026.10.12 rang@newspim.com

경기는 초급·중급·상급·라이브슈잉 등 6개 종목으로 진행했다. 참가자들은 종목별로 30~50분의 제한시간 안에 과제를 완성하며 정밀한 기술과 숙련도를 선보였다.

경력과 수준에 따라 종목을 세분화해 참가자들의 역량을 고르게 점검했다. 서로의 기술과 노하우를 공유하는 기회도 제공했다.

초급 학생부에서는 한국말산업고등학교의 몽골 출신 냠-어치르 학생이 2년 연속 우승했다. 중급에서는 김주혁 장제사가 2연패를 달성했다. 이훈학 장제사는 상급과 라이브슈잉에서 각각 우승해 2관왕을 차지했다.

마사회는 장제 전문인력 양성과 역량 강화, 장제사 간 교류 확대를 지속 추진해 국내 장제 산업의 경쟁력을 높이고 말 복지 향상에 기여할 계획이다.

엄영석 마사회 말산업본부장은 "이번 대회가 장제사들이 서로의 경험과 노하우를 나누며 한 단계 성장하는 뜻깊은 자리가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 대회의 위상을 높이고 전문인력 양성과 기술 교류를 이어가 장제 분야와 말산업 발전에 힘을 보태겠다"고 강조했다.

한국마사회는 지난 10일 렛츠런파크 서울 88승마경기장에서 '2026년 제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'을 개최했다. [사진=마사회] 2026.10.12 rang@newspim.com

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