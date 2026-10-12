마사회, '장제사 챔피언십' 개최…이훈학 2관왕

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 10일 한국장제사챔피언십을 개최했다
- 대회에는 6개 종목 16명이 입상했다
- 이훈학 장제사가 상급과 라이브슈잉서 2관왕을 했다
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학생·견습생·현직 장제사 실력 겨뤄
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 말의 발굽을 다듬고 편자를 장착하는 '장제(裝蹄)' 전문가들이 기술 경연을 펼쳤다. 올해로 10회째를 맞은 한국장제사챔피언십에서는 6개 종목에서 총 16명이 입상했고, 이훈학 장제사가 2관왕에 올랐다.
한국마사회는 지난 10일 렛츠런파크 서울 88승마경기장에서 '2026년 제10회 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'을 개최했다고 밝혔다.
이번 대회는 장제 전문인력 간 기술 교류를 확대하고 국내 장제 기술 수준을 높이기 위해 마련했다. 국가자격을 갖춘 현직 장제사부터 견습생과 말 관련 특성화고 학생까지 참가해 실력을 겨뤘다.
경기는 초급·중급·상급·라이브슈잉 등 6개 종목으로 진행했다. 참가자들은 종목별로 30~50분의 제한시간 안에 과제를 완성하며 정밀한 기술과 숙련도를 선보였다.
경력과 수준에 따라 종목을 세분화해 참가자들의 역량을 고르게 점검했다. 서로의 기술과 노하우를 공유하는 기회도 제공했다.
초급 학생부에서는 한국말산업고등학교의 몽골 출신 냠-어치르 학생이 2년 연속 우승했다. 중급에서는 김주혁 장제사가 2연패를 달성했다. 이훈학 장제사는 상급과 라이브슈잉에서 각각 우승해 2관왕을 차지했다.
마사회는 장제 전문인력 양성과 역량 강화, 장제사 간 교류 확대를 지속 추진해 국내 장제 산업의 경쟁력을 높이고 말 복지 향상에 기여할 계획이다.
엄영석 마사회 말산업본부장은 "이번 대회가 장제사들이 서로의 경험과 노하우를 나누며 한 단계 성장하는 뜻깊은 자리가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 대회의 위상을 높이고 전문인력 양성과 기술 교류를 이어가 장제 분야와 말산업 발전에 힘을 보태겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com