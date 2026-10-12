JT저축은행, 제6회 아동학대 예방 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- JT저축은행이 12일 아동학대 예방 캠페인을 시작했다
- 11월까지 2달간 전국 아동보호기관과 함께한다
- SNS 이벤트와 홍보로 긍정양육·신고정보를 알린다
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5년간 1억원 후원·2000여 가정 지원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = JT저축은행은 '제6회 아동학대 예방 캠페인'을 오는 11월까지 두 달간 진행한다고 12일 밝혔다.
JT저축은행의 아동학대 예방 캠페인은 아동학대에 대한 경각심을 높이고 아동 대상 범죄 감소에 기여하기 위해 지난 2021년부터 진행해 온 사회공헌활동이다.
지난 5년간 매년 캠페인을 펼치며 약 1억원의 후원금을 전달해 2000여 가정의 아동 권익 보호와 피해 아동 치료 등을 지원했다. 지난해 캠페인에는 인스타그램 등 JT저축은행 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통한 참여자가 4만명을 넘어서는 등 높은 관심을 받았다.
올해로 6회째를 맞은 이번 캠페인에는 경기도거점아동보호전문기관을 중심으로 경기권역 아동보호전문기관 26곳이 동참한다. 서울, 강원, 충청, 전라, 경상, 제주 등 전국 아동보호전문기관도 캠페인 활동에 함께할 계획이다.
특히 페이스북, 인스타그램, 블로그 등 JT저축은행 공식 SNS 계정을 통해 캠페인 기간 댓글 참여와 방문객 대상 다양한 이벤트를 진행한다. 아동학대 예방을 위한 신고 절차와 사전 징후 점검, 긍정 양육 부모 가이드 등 정보 전달형 콘텐츠도 게시할 예정이다.
또한 경기도거점아동보호전문기관의 전국 네트워크를 활용해 아동학대 예방 업무 종사자들에게 캠페인 포스터와 유인물, 홍보 물품 등을 제공한다. 11월 한 달간 JT저축은행 전 직원들도 아동학대 피해 아동을 위한 캠페인에 직접 동참한다.
JT저축은행은 J트러스트 그룹의 한국 진출 이후 지역 아동, 미혼모, 자립 청소년 등 사회 취약계층을 위한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 계열사인 JT친애저축은행과 함께 지역 아동 대상 크리스마스 파티와 자립 청소년 후원 등 다양한 활동을 펼치고 있다.
박중용 JT저축은행 대표이사는 "국가 사회문제인 아동학대 예방을 위해 긍정 양육에 대한 관심과 실천만이 미래 주역인 아동들의 건강한 삶을 지켜줄 수 있다"며 "앞으로도 아동학대 문제 등 사회적 문제 개선을 위해 지속적인 관심을 이어갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com