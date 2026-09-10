최성욱 JT친애저축은행 대표, '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 최성욱 JT친애저축은행 대표가 10일 캠페인에 동참했다.
- JT친애저축은행은 중저신용자 금융 접근성 확대에 나섰다.
- 최 대표는 불법사금융 예방과 포용금융을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 최성욱 JT친애저축은행 대표이사가 서민금융진흥원이 진행하는 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 10일 밝혔다.
사람 살리는 금융 캠페인은 서민금융진흥원이 주관하는 공익 캠페인으로, 불법사금융 피해자를 보호하고 포용금융 가치를 확산하기 위해 기획됐다. 참여자가 취지에 동참하는 사진과 메시지를 공개한 뒤 다음 주자를 지목하는 릴레이 방식으로 운영된다.
이번 캠페인은 김은경 서민금융진흥원장을 시작으로 금융권 내에서 이어지고 있으며, 최성욱 JT친애저축은행 대표는 김문석 SBI저축은행 대표의 지목을 받아 참여하게 됐다.
JT친애저축은행은 중·저신용자의 금융 접근성을 높이기 위해 중금리 대출 상품을 운영 중이며, 최근 '중금리생활안정대출'을 출시해 대출 공급을 확대하고 있다. 또한 자체 채무조정제도를 통해 일시적 자금난을 겪는 이용자의 상환 부담을 줄이고, 금융 취약계층의 제도권 금융 이용을 지원하고 있다.
최성욱 대표는 "금융은 필요 자금을 공급하는 것을 넘어 이용자가 어려움을 극복하도록 돕는 역할을 해야 한다"며 "이번 캠페인을 통해 불법사금융 예방과 포용금융의 중요성을 알리고 서민금융 지원을 지속하겠다"고 말했다.
최 대표는 다음 캠페인 주자로 김희상 애큐온저축은행 대표와 빈중일 KB캐피탈 대표를 지목했다.
eoyn2@newspim.com