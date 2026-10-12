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처분명령 강화하고 특별법으로 면책…무뎌진 농지 전수조사 칼날

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 12일 비투기성 농지 위반은 처분 제외키로 했다
  • 투기·중대 불법전용은 소명 뒤 엄정 처분하기로 했다
  • 특별조치법 이달 발의해 형평성 논의가 쟁점이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

처분명령 의무화·신고포상금 인상 뒤 "조사 결과 근거 처분 안 해"
투기 3유형 소명 거쳐 처분…기존 처분자 형평성·적용 기준 과제
정부 "원칙 변한 적 없어"…입법조사처 "농지 정책 청사진 필요"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 농지 처분명령의 집행력을 높인 데 이어 전수조사 결과를 근거로 비투기성 위반사항에는 처분 절차를 진행하지 않는 특별조치법 제정을 추진한다. 법 위반 적발과 행정처분을 전면에 내세웠던 농지 전수조사가 현장의 불안 속에 양성화와 제도 개선에 무게를 두면서 단속의 칼날이 무뎌진 모습이다.

농림축산식품부는 투기는 엄단하되 일반적인 위반사항은 제도 개선에 활용한다는 원칙이 처음부터 일관됐다는 입장이다. 다만 처분명령을 의무화한 법과 이를 비켜가게 하는 특별법이 맞물리면서 적용 대상의 경계를 분명히 하고, 기존 처분자와의 형평성을 풀어야 하는 과제가 남아있다는 지적이다.

농지 전경 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 이번 조사 결과로는 처분 안 한다…'유예'에서 '제외'로

12일 농식품부에 따르면 송미령 장관은 지난 8일 후속대책 브리핑에서 투기가 아닌 일반적인 사안은 이번 조사 결과를 근거로 농지법상 처분 절차를 진행하지 않겠다고 밝혔다. 농지은행 위탁 여부와도 무관하다는 설명이다. 지난달 21일 당정협의회에서 내놓은 방침을 구체화하면서, '처분 유예' 이후 다시 처분 대상이 될 수 있다는 현장의 오해를 없애겠다는 취지다.

처분에서 제외할 유형은 다섯 가지다. 상속농지와 고령농의 관행적 임대차, 종중·사찰·미등기 상속농지처럼 소유관계가 복잡한 농지와 맹지 등 영농이 어려운 농지, 인허가를 거치지 않은 농업용 창고·주택 등 시설이다. 미허가 시설도 곧바로 철거나 원상회복을 요구하지 않는다.

위반 상태가 합법이 되는 것은 아니다. 송 장관은 법에 맞지 않는 부분을 모두 적법하게 바꾸겠다는 것이 아니라 치유할 수 있는 것은 치유하겠다는 의미라고 설명했다.

희망하는 경우 한시적 특례기간에 관행적 임대차는 서면 계약으로, 시설은 사후허가 신청으로 적법하게 전환할 수 있도록 할 계획이다. 특례기간은 2~3년을 검토 중이다. 정비하지 않더라도 이를 이유로 처분하지는 않는다는 게 농식품부의 설명이다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.10.08 rang@newspim.com

다만 모든 위반에 대한 면제는 아니다. 농식품부는 지난 9일 설명자료에서 투기와 중대한 불법전용은 법에 따라 조치하겠다고 밝혔다. 지난 8일 브리핑에서 제시한 투기 유형은 ▲토지거래허가구역에서 영농을 내세워 취득한 뒤 방치·임대한 경우 ▲경매로 지분을 취득하며 허위 영농계획을 낸 뒤 시세차익을 노린 경우 ▲농업법인을 통해 취득한 뒤 분할매매·임대로 수익을 올린 경우 등 세 가지다.

투기가 의심된다고 바로 처분하지 않고 소명을 거치며, 처분명령을 이행하지 않으면 이행강제금이 부과된다. 조사 자체도 계속되며, 정보를 구축한다는 방침에는 변함이 없다는 설명이다.

◆ 앞선 조치와 온도차…입법처 "집행적 성격 짙었다"

이 같은 후속대책은 앞서 집행력을 강화한 조치와 온도차를 보인다. 개정 농지법은 지방자치단체가 재량으로 처분명령을 생략하지 못하도록 의무 규정으로 바꿨고, 불법 농지 신고포상금의 1인당 연간 상한은 150만원에서 1500만원으로 10배 올랐다.

국회입법조사처는 지난 6일 발간한 '농지 전수조사, 서두른 만큼 놓친 것들' 보고서에서 당초 시행지침이 농지투기, 비농업인 소유, 유휴지 등 소유·이용 규정 위반을 전면에 내세워 조사 결과를 행정처분으로 연결하는 성격이 강했다고 짚었다. 처분명령 의무화와 포상금 상한 인상도 최근 정부가 강조하는 'DB 구축과 제도 개선' 중심 설명과는 다소 거리가 있다고 봤다.

보고서는 기본조사 대상 면적이 당초 115만헥타르(ha)에서 136만ha로 18.3% 늘었는데도 기한이 연장되지 않아, 조사 품질과 정확도 저하가 불가피했을 가능성을 배제하기 어렵다고 지적했다. 또 처분유예나 특별조치가 단순한 시간 벌기에 그치지 않으려면 농지법제 전반을 재정비하는 논의가 필요하며, 국가가 어떤 농지를 얼마나 보전하고 어떻게 이용할지 방향을 제시해야 한다고 강조했다.

송미령 농림축산식품부 장관이 8일 정부세종청사에서 열린 농지 전수조사 후속대책 브리핑에서 발언하고 있다. [사진=농식품부] 2026.10.08 rang@newspim.com

농식품부는 9일 설명자료에서 처분명령 강화와 특별조치법이 상충하지 않는다고 밝혔다. 개정 농지법은 투기 행위 등에 대한 집행력을 담보하고 지역별 형평성을 높이려는 것이고, 특별조치법은 비투기성 문제를 농지법 개정 전까지 한시적으로 정리하려는 것이라는 설명이다. 조사 초기부터 모든 결과를 처분으로 연결하지 않겠다는 원칙을 밝혔고, 반발 때문에 방침을 바꿨다는 주장은 사실과 다르다고도 했다.

다만 같은 설명자료에서 농식품부는 현장의 우려와 불안이 남은 점을 감안해 후속조치를 보완했다고 밝혔다. 송 장관도 8일 정부 설명이 충분하지 않아 불필요한 불안이 생긴 것은 정부의 불찰이라고 말했다.

남은 쟁점은 형평성이다. 기존 법에 따라 처분명령을 받은 사람에게도 특례를 적용할지는 아직 정해지지 않았다. 송 장관은 처분명령을 받고 이미 이행한 경우와 아직 이행하지 않은 경우가 있다며 추가 논의가 필요하다고 했고, 그동안 법을 성실히 지킨 농지 소유자들과의 형평성도 고려해야 한다는 입장이다.

지자체별 판단 차이도 과제다. 송 장관은 그동안 농지이용실태조사에서 처분 판단이 지자체마다 달랐다고 인정하고, 이번에는 정보를 통일해 전국 공통 가이드라인으로 처리하겠다고 설명했다.

정부는 특별조치법을 이달 중 발의해 가능하면 12월까지 국회 절차를 마무리하고, 내년 상반기 농지법 개정을 추진할 계획이다. 비투기성 처분 제외의 세부 범위, 투기 유형의 적용 기준, 기존 처분자에 대한 특례 여부가 입법 과정의 핵심 쟁점이 될 전망이다.

송 장관은 "특별조치법을 최대한 연내에는 추진해야 입법 공백을 메울 수 있을 것이라고 생각한다"며 "속도감 있게 추진하겠지만, 내실도 놓치지 않도록 최대한 반영하겠다"고 강조했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB]

rang@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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