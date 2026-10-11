"부산 국밥 왕좌 가려라"…부산시 '부산돼지국밥대전' 국밥쇼케이스

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시민 추천 국밥집 20곳 대상 투표

TOP3·TOP10·TOP20 '국밥어워즈'

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 시민들이 고른 돼지국밥 맛집 20곳이 공개되며 올해의 국밥 왕좌를 둘러싼 경쟁이 시작됐다.

부산시는 부산관광공사와 함께 오는 16일부터 18일까지 부산국제금융센터(BIFC2) 나우어라이빙에서 '2026 부산돼지국밥대전' 국밥쇼케이스를 개최한다고 11일 밝혔다.

2026 부산돼국밥대전 시민추천 업소 20곳[사진=부산시] 2026.10.11

행사는 매일 오후 4시부터 9시까지 진행된다. '부산의 한 그릇을 만드는 사람들'을 주제로 국밥살롱, 국밥어워즈, 돼지국밥 미식 경험, 국밥상회 등이 마련된다.

국밥살롱은 16일 오후 5시30분 열린다. 강레오 셰프와 박상현 맛칼럼니스트가 다양한 국밥 취향과 나만의 국밥 완성법, 부산 돼지국밥의 노포와 신흥 강자 등을 주제로 이야기를 나눈다.

같은 날 오후 7시에는 국밥어워즈가 진행된다. '국밥주간' 투표 결과를 바탕으로 시민과 관광객이 뽑은 올해의 돼지국밥집 TOP20, TOP10, TOP3를 발표하고 시상한다. 세부 순위는 현장에서 공개될 예정이다.

시민 추천을 받은 국밥집 20곳 가운데 11곳은 행사장에서 직접 돼지국밥을 끓여 선보인다. 방문객은 사전예약을 통해 세 가지 맛을 한 번에 맛보는 '맛보기 플래터'를 이용할 수 있다. 현장에서는 한 가지 맛을 제공하는 '하프 국밥'도 판매한다.

돼지국밥을 주제로 한 팝업스토어 '국밥상회'도 운영된다. 티셔츠와 키링 등 행사 관련 상품을 판매한다.

시민 추천 국밥집 20곳을 대상으로 한 '국밥주간' 투표는 지난달 28일 시작됐다. 투표에는 시작 9일 만에 2만1000표 이상이 모였다. 투표는 오는 14일까지 이어진다.

투표 대상 20곳은 시민 1만800여 명의 추천으로 선정됐다. 카카오맵 상단의 '부산돼지국밥대전' 버튼을 이용하거나 대상 업소에 비치된 큐알(QR)코드를 스캔해 참여할 수 있다.

대상 업소를 방문한 시민에게는 '국밥복권' 쿠폰도 제공된다. 쿠폰을 행사장에 가져가면 스크래치 복권으로 교환할 수 있으며, 경품 행사에 참여할 수 있다. 쿠폰은 매장별 선착순으로 제공된다.

지난달 19일 열린 '국밥회담' 관련 영상도 비짓부산 유튜브 채널 등을 통해 순차적으로 공개되고 있다. 시민 국밥 애호가 20명과 강레오 셰프, 박상현 맛칼럼니스트 등이 약 9시간 동안 나눈 대화가 담겼다.

나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "시민들이 사랑해 온 돼지국밥의 다양한 맛과 이야기를 한자리에서 경험하는 행사"라며 "행사를 계기로 국밥집과 주변 지역을 찾는 미식관광이 이어지길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com