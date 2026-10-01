[오늘의 정치일정] 10월 1일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 1일 청와대서 수석보좌관회의를 주재했다
- 더불어민주당·국민의힘 등은 1일 본회의와 당 일정을 소화했다
- 통일부 장관은 북아일랜드 출장 중이며 귀국을 앞뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의(청와대 여민관)
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
통상 업무
-2차관
10:00 차관 회의
<통일부>
-장관
북아일랜드 출장(아일랜드·독일 일정 취소 후 1일 귀국)
-차관
09:00 차관회의
19:20 2026 통일정책최고위과정 동문의 밤 참석
<국방부>
-장관
10:00 국군의 날 기념행사
-차관
09:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 국군의 날 기념식
18:00 김구 탄생 150주년 기념 공연
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
05:00 새벽 민생일정 ⑦-중앙응급의료센터 중앙응급의료상황실 현장 방문 / 중앙응급의료상황실
07:00 '민티07' 출연
10:00 제78주년 국군의날 기념행사
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:00 2026년 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해 <백범 그리고 무대 위 광복군> 공연 / 국회 의원회관 대회의실
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회 / 중대범죄수사청 앞
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 조계종 제38대 총무원장 진우스님 취임법회 / 조계사 특설무대
14:00 본회의 / 국회 본회의장
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회 / 중대범죄수사청 앞
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 개혁신당 비상대책위원회의 / 본청 170호 (개혁신당 대회의실)
14:00 제38대 총무원장 진우스님 취임법회/ 조계사 특설무대/ 서울 종로구 우정국로 55
-천하람 원내대표
10:00 국군의 날 기념식/계룡대 활주로/충남 계룡시 신도안면 정장리 6번지
14:00 제38대 총무원장 진우스님 취임법회/ 조계사 특설무대/ 서울 종로구 우정국로 55
14:00 본회의/ 국회 본회의장
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00 국군의날 기념식
14:00 본회의
-김준형 원내대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
10:00 파병반대 국회-시민사회 공동기자회견 / 국회 본청 앞 계단
14:00 본회의
18:00 JTBC 이가혁 라이브 출연