이형일 "올해 수출 첫 1조달러 전망...3%대 성장·국민소득 4만불 가시화"

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리가 1일 올해 수출 1조달러를 전망했다.
- 투자·소비·고용 개선으로 3%대 성장과 4만달러가 보인다.
- 정부는 7조9000억원 투자 지원과 민생 안정에 나섰다.
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9월 수출 월간 역대 최대 전망...20일까지 7650억달러
7조9000억원 현장대기 투자 지원...민생·거시위험 관리
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 올해 우리나라 수출이 사상 처음으로 1조달러를 넘어설 것으로 전망했다. 투자와 소비·고용도 개선되면서 올해 3%대 경제성장과 1인당 국민소득 4만달러 달성이 가시화되고 있다고 진단했다.
이 부총리는 1일 정부서울청사에서 취임 후 처음으로 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 "중동전쟁 등 어려운 대외 여건에도 불구하고 우리 경제는 그 어느 때보다 탄탄한 성장 경로로 가고 있다"며 이같이 말했다.
그는 "투자와 소비·고용도 시차를 두고 개선되면서 올해 3%대 성장과 1인당 국민소득 4만불 달성이 가시화되고 있다"고 강조했다.
재경부에 따르면 지난달 20일 기준 올해 누적 수출액은 7650억달러로 지난해 연간 실적 7093억달러를 넘어섰다.
이 부총리는 "8월 산업활동은 일시적인 요인과 상반기 높은 성장에 따른 기저효과 등으로 다소 조정받았다"면서도 "9월 반등이 예상되고 경기동행지수 상승세가 이어지는 등 견조한 성장 흐름은 지속되는 것으로 평가된다"고 설명했다.
그는 "대한민국호가 계속 순항하기 위해서는 돛을 더 단단히 조여매야 한다"며 성장 가속과 민생 안정, 거시경제 위험 관리를 향후 정책 방향으로 제시했다.
특히 이 부총리는 "현재의 기회에 안주하기보다 성장을 더욱 가속화하고 잠재성장률 반등을 이뤄내기 위해 '성장의 돛'을 조여매겠다"며 "3대 메가프로젝트 등을 통해 선제적인 대규모 미래 투자를 추진하고 기업 투자를 가로막는 현장 애로를 해소하겠다"고 말했다.
민생 분야에 대해서는 "경기 회복의 온풍이 민생 곳곳에 골고루 퍼지게 하겠다"며 "물가를 안정적으로 관리하는 한편 지역 간·산업 간·세대 간 격차 해소 등 양극화 완화에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.
이어 "국민 삶에 큰 영향을 미치는 주거와 일자리, 서민금융의 3대 핵심 사회정책 분야에는 가용재원과 정책수단을 총동원해 국민이 체감할 수 있는 성과를 조속히 창출하겠다"고 강조했다.
정부는 이날 기업 수요가 있지만 인허가와 제도적 문제로 지연된 총 7조9000억원 규모의 현장대기 투자 프로젝트를 지원하기로 했다.
울산 내연기관차 공장을 전기차 중심으로 전환하는 4조원 규모 프로젝트의 인허가 기간을 기존 3년에서 1년 이내로 단축한다. 이달 중 청정수소 발전 입찰시장을 개설해 약 3조원 규모의 생산·발전설비 투자를 촉진하고, 반도체 팹 설치 시 전기·통신공사의 통합 발주도 허용한다.
회의에서는 온누리상품권 개편과 우리아이 자립펀드 지원방안, 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 등도 논의했다.
이 부총리는 "경제 원팀이 돼 머리를 맞대고 치열하게 토론해 국민의 삶이 더 나아지도록 하는 데 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com