장동혁 "검찰청 폐지 앞두고 수장 줄공석...李, 새벽에 네티즌과 SNS 설전만"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 1일 검찰청 폐지 앞두고 비판했다
- 형사사법 책임자 공백과 중수청 준비 부족을 지적했다
- 국민 피해와 혼란 책임을 이재명 대통령과 민주당에 돌렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설을 하루 앞둔 1일 "대한민국의 형사사법체계가 통째로 바뀌는 날인데 형사사법을 책임져야 할 자리들은 모두 비어 있다"고 비판했다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "내일 검찰청이 사라지고 보완수사권도 완전히 폐지된다"며 "수사와 기소를 이끌 수장도, 수사권을 조정할 책임자도 모두 대행체제인 기막힌 현실"이라며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "국민 안전을 책임질 사람이 아니라 대통령 안전만 책임질 사람, 결국 이재명 대통령의 공소를 취소해줄 사람을 찾다가 이 지경이 된 것"이라고 주장했다.
그는 "이재명 대통령은 오늘 새벽까지도 SNS(사회관계망서비스)에 글을 올려 중수청장 임명에 반대하는 네티즌과 설전을 벌였다"며 "어제 하루 X(엑스, 옛 트위터)에만 무려 10개의 글을 올렸다. 그럴 시간에 치안 공백을 막을 대책부터 세워야 하는 것 아니냐"고 지적했다.
그러면서 "국정은 포기하고 인터넷 셀럽으로 전업했다"고 비판했다.
장 대표는 "중수청은 정원의 70%도 채우지 못했고 건물 공사도 안 끝났다"며 "유치장이 없어서 경찰 유치장을 빌려 쓰고, 전산망도 없어서 손으로 수사기록을 해야 할 지경"이라고 주장했다.
이어 "당장 수사관들은 어디로 출근해야 할지도 확정이 안 됐다고 한다"며 "검찰의 사건 이관도 부실해서 범죄자들의 수배가 다 풀릴 판이다. 경찰개혁은 시작도 못 했으니 사건 암장이 줄을 이을 것"이라고 했다.
그는 "간판 교체하는 것 말고는 제대로 준비한 것이 하나도 없다"며 "법안 처리는 총알같이 밀어붙이더니 도대체 그동안 무엇을 한 것이냐"고 꼬집었다.
장 대표는 "내일부터 벌어질 모든 국가적 혼란과 국민의 피해는 오롯이 이재명 대통령과 민주당의 책임"이라며 "국민의힘은 국민의 편에 서서 끝까지 싸우겠다. 국민과 함께 이재명 정권의 사법파괴를 반드시 심판하겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com