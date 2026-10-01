엔씨 '아이온2' 글로벌 얼리 액세스 시작...스팀 글로벌 차트 1위

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 9월 30일 아이온2 글로벌 얼리액세스를 시작했다.
- 아이온2는 스팀 글로벌 매출 1위와 12개국 1위를 기록했다.
- 정식 출시는 10월 5일이며 4개 지역 8개 언어를 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'의 글로벌 얼리 액세스를 9월 30일 시작했다. 얼리 액세스 당일 스팀 글로벌 1위에도 올랐다.
글로벌 서비스는 PC게임 플랫폼 스팀과 퍼플을 통해 진행된다. 북미와 남미, 유럽, 아시아(일본) 등 4개 지역에서 서버를 운영하며 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 8개 언어를 지원한다.
아이온2는 얼리 액세스 시작 당일 스팀의 'Top Sellers' 글로벌 차트에서 1위를 차지했다. 미국, 프랑스, 독일, 스페인, 브라질 등 12개 국가에서도 매출 순위 1위를 기록했으며 출시 전 스팀 위시리스트 등록 수는 130만건을 넘겼다.
게임의 핵심 요소는 자유로운 비행과 공중 전투, 천족과 마족의 대결을 중심으로 한 PvE 및 PvP 콘텐츠다. 엔씨는 얼리 액세스를 기념해 론칭 트레일러를 공개했으며 영상은 아이온2 글로벌 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.
파운더스 팩을 구매한 이용자들은 정식 출시 전 게임을 먼저 경험할 수 있다. 정식 출시는 10월 5일 예정이다.
origin@newspim.com