[특징주] 브릴스, 코스닥 입성 첫날 127%↑

AI 핵심 요약beta
- 브릴스가 1일 코스닥 상장 첫날 127.44% 급등했다
- 브릴스는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션을 제공하는 기업이다
- 현대차 등과 협업하며 제조현장 AI 로봇 실증을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 및 온디바이스 AI 기반 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업 브릴스가 코스닥 상장 첫날 127% 넘게 오르며 강세를 나타내고 있다.
1일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 52분 기준 브릴스는 공모가 1만9500원 대비 2만4850원(127.44%) 오른 4만4350원에 거래되고 있다.
브릴스는 로봇 시스템 설계부터 소프트웨어 개발, 생산, 설치, 사후관리까지 전 과정을 아우르는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업이다. 산업용 로봇과 협동로봇, 자율주행 로봇(AMR)을 활용해 자동차·이차전지·반도체 제조 현장에 정밀검사, 조립, 물류, 안전제어 등의 솔루션을 공급하고 있다.
브릴스는 현대자동차와 HD현대중공업, SK에코플랜트, LG CNS 등과 프로젝트를 수행하며 제조 현장 데이터를 축적해왔다. 누적 투자 유치 규모는 402억원이다.
최근에는 자동차 시트 스위치 검사 등 정밀 작업이 필요한 제조 현장에 자율행동 로봇을 투입하는 실증을 진행했다. 회사는 피지컬 AI 기반 자율이동 매니퓰레이터(AMMR)를 활용해 차량 내·외장 감성 품질을 정량화하는 평가 시스템도 구축했다.
rkgml925@newspim.com