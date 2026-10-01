서울호서 제과제빵학과, 맘보제과제빵학원 MGPT학생 대상 특강 진행

AI 핵심 요약beta
- 서울호서직업전문학교가 9월 MGPT 학생들에 특강을 했다
- 김동석 교수가 초콜릿 테이스팅과 분자요리를 소개했다
- 학교는 실습 중심 교육으로 2027학년도 신입생을 모집 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울호서직업전문학교 호텔제과제빵계열은 지난 9월 맘보 바리스타제과제빵학원 국제대회반 MGPT(Mambo Global Pastry Team) 학생들을 대상으로 초콜릿 테이스팅 및 분자요리 특강을 진행했다.
이번 특강은 국제 제과대회 출전을 목표로 하는 학생들에게 초콜릿 이해도를 높이고 분자요리 기법을 활용한 디저트 제작 과정을 소개하기 위해 마련됐다.
특강은 서울호서직업전문학교 김동석 교수가 진행했다. 김 교수는 페이스트리 분야 세계조리사회연맹(WACS) International Level 심사위원으로 활동하고 있다.
특강에서는 카카오 함량에 따른 초콜릿의 특징과 차이를 비교하는 테이스팅과 분자요리 기법을 접목한 디저트 제작 과정이 소개됐다.
김 교수는 아이스크림을 쏟은 상황에서 아이디어를 얻은 '실수'라는 이름의 디저트를 선보였다. 이 작품은 분자요리 기법을 활용해 재료의 다양한 형태와 질감을 표현했다.
서울호서 호텔제과제빵계열은 전체 커리큘럼의 70% 이상을 실습 중심으로 구성해 학생들이 제과·제빵 현장에서 활용할 수 있는 실무 역량을 갖추도록 교육하고 있다.
'카페 베이커리 창업 실무' 과정에서는 메뉴 기획부터 재료 공수, 제품 제작, 패키지 구성까지 카페·베이커리 창업에 필요한 과정을 이용할 수 있도록 수업을 운영한다.
한편 서울호서직업전문학교는 2027학년도 신입생을 모집 중이다. 학교 측에 따르면 2025~2026년 졸업대상 취업희망자 기준 평균 취업률 98.1%를 기록했다.
whitss@newspim.com