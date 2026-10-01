삼성전자, 갤럭시 스마트태그3 공개...iOS 기기 호환

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 1일 갤럭시 스마트태그3를 공개했다.
- 전작보다 35% 작고 33% 가볍게 설계했다.
- 7일 국내 출시 후 글로벌로 순차 판매한다.
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iOS 기기 호환도 가능...7일 국내에 출시 예정
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 이전 모델 대비 작고 가벼우면서도 성능을 높인 갤럭시 스마트태그를 공개했다.
삼성전자는 '갤럭시 스마트태그3'를 1일 공개했다. 스마트태그는 열쇠나 가방 등 소지품이나 반려동물에 부착해 위치를 확인할 수 있도록 돕는 모바일 기기다. 7일 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차적으로 출시될 예정이다.
새 제품은 전작 대비 부피를 35%, 무게를 33% 줄였다. 둥근 모서리의 쿠션 디자인과 알루미늄 버튼이 적용됐으며, 키링 결합 실리콘 케이스와 루프 케이스 등 전용 액세서리도 함께 출시된다.
갤럭시 스마트태그 시리즈 최초로 iOS 기기와의 호환을 지원한다. 기존에는 갤럭시 기기에서만 태그 위치 확인과 공유가 가능했으나, 이번 제품부터 iOS 기기에서도 위치를 확인하고 공유할 수 있다.
배터리는 교체형 동전형(CR2032) 1개로 구동되며, 일반 사용 환경에서는 최대 550일, 절전 모드에서는 최대 790일까지 사용 가능하다.
블루투스 6.0의 채널 사운딩 기술을 도입해 최대 60m 거리에서 태그의 방향과 거리를 확인할 수 있는 '컴퍼스 뷰' 기능을 제공한다. 전작보다 약 3배 먼 거리에서의 위치 탐색이 가능하다. 이 기능은 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 S26 울트라 및 갤럭시 S26 플러스에서만 지원된다. 사용자가 태그에 가까워지면 UWB(초광대역) 기술이 정밀한 위치 정보를 제공한다.
직접 연결 범위를 벗어난 태그는 '갤럭시 파인드 네트워크'로 탐색할 수 있다. 현재 전 세계 9억대 이상의 갤럭시 기기가 연결돼 있으며, 주변 갤럭시 기기가 태그의 위치를 감지해 찾을 수 있도록 돕는다.
새로운 알림 기능으로는 '설정한 장소에서 알림 받기'가 있다. 사용자가 특정 구역을 지정하면 태그가 부착된 물건이나 반려동물이 해당 구역에 들어오거나 벗어날 때 알림을 제공한다. '움직임이 감지되면 알림 받기' 기능은 태그의 연결이 끊어진 후 움직임이 감지되면 사용자에게 알려준다. '위치 기록' 기능으로 태그의 이동 경로도 확인할 수 있다.
제품은 IP67 등급의 방수·방진 기능을 지원한다. NFC 기반의 '분실 모드'를 설정하면 분실된 태그를 발견한 사람이 NFC 기기로 스캔해 사용자의 연락처나 메시지를 확인할 수 있다. '스마트싱스 IoT 제어' 기능으로 태그 버튼을 눌러 연결된 호환 기기의 미리 설정한 루틴을 실행할 수도 있으며, 위치 데이터는 암호화돼 보호된다.
제품은 화이트와 블랙 2가지 색상으로 가격은 4만4000원이다. 4개 번들(화이트 2개, 블랙 2개)은 15% 할인한 14만 9600원에 판매된다.
삼성전자 MX사업부 CX실장 김정현 부사장은 "갤럭시 스마트태그3는 다양한 사용성을 콤팩트한 디자인에 담았고 강력한 갤럭시 파인드 네트워크를 통해 정교한 위치 확인까지 가능하다"고 말했다.
raul1649@newspim.com