농심 라이필 '더마콜라겐', '시알 혁신상 셀렉션' 수상

AI 핵심 요약beta
- 농심이 1일 라이필 더마콜라겐 시그니처RN 수상했다
- 더마콜라겐 시그니처RN은 시알 혁신상 셀렉션 2026을 받았다
- 자체 콜라겐으로 31개 지표 개선과 10일 효과를 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심은 건강기능식품 브랜드 라이필의 '더마콜라겐 시그니처RN'이 '시알 파리 2026'에서 '시알 혁신상 셀렉션 2026'을 수상했다고 밝혔다.
이 제품에는 농심이 자체 개발한 '저분자콜라겐펩타이드NS'가 쓰였다. 특허받은 효소가수분해 공법으로 콜라겐을 국내 최저분자 크기인 173Da로 구현했으며, 원료부터 제품 생산까지 전 과정을 국내에서 관리하는 'K-콜라겐'이라는 점을 차별점으로 내세웠다.
두 차례 인체적용시험에서는 주름, 탄력, 수분, 각질 등 31개 피부 건강지표의 개선을 확인했다. 목주름과 피부탄력은 국내 최단기간인 10일 만에 효과를 입증했다고 농심은 밝혔다.
농심은 10월 17일 프랑스 파리에서 열리는 시알 파리 2026 부스에서 이 제품을 수상 제품으로 소개한다.
농심 관계자는 "이번 수상은 농심이 자체 개발한 콜라겐 소재와 관련 기술의 혁신성을 글로벌 무대에서 인정받았다는 데 의미가 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com