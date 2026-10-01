트럼프, 韓 '알래스카 LNG 투자' 굳히기 나서…업계는 "사업성 의문"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 30일 한국의 대미 투자 결정을 밝혔다.
- 알래스카 LNG는 대규모 투자와 장거리 송유가 필요했다.
- 업계는 비용과 계약 미비로 상업성에 회의적이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 한국의 대미 투자 프로젝트로 텍사스 가스발전소 건설, 대형 원자력발전소 8기 건설, 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발이 결정됐다고 밝혔다.
한국 정부가 확정한 것은 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 프로젝트 하나다. 알래스카 LNG 사업의 경우 추가 검토 후 투자 여부를 결정하겠다는 입장이었다.
오는 11월 중간선거를 앞두고 대형 업적을 내세우려는 정략적 행보로 풀이되지만, 에너지 업계에서는 실제 상업적 타당성을 두고 깊은 의구심을 거두지 못하고 있다고 로이터 통신이 짚었다.
트럼프 행정부가 밀어붙이는 알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카 북사면에서 생산된 천연가스를 약 1,300km에 달하는 가스관을 통해 남부 니키스키 항으로 송유한 뒤, 이를 액화해 한국과 일본 등 동아시아 국가로 수출하는 사업이다. 총사업비는 445억~545억 달러(약 60조~74조 원)에 달한다.
이 사업의 최대 매력은 단연 '지리적 이점'이다. 미국 멕시코만 연안의 LNG 터미널에 비해 한국, 일본, 대만 등 동아시아 주요 소비국까지의 항해 거리가 훨씬 짧아 수송 시간과 물류비를 획기적으로 줄일 수 있기 때문이다.
에너지 수입처 다변화가 절실한 동아시아 국가들로서도 미·이스라엘과 이란 간 전쟁 등으로 중동발 공급망 불안이 커진 상황에서 대안이 될 수 있다는 평가가 나왔다.
그러나 에너지 업계 전문가들은 이번 발표에도 불구하고 알래스카 LNG가 실제 결실을 볼지에 대해서는 매우 회의적이다.
우선 막대한 초기 비용과 공사 지연 리스크가 있다. 연간 2천만 톤 규모의 신규 LNG 프로젝트인 알래스카 LNG는 장거리 파이프라인(송유관) 건설이 필수적이다. 파이프라인 건설에만 132억 달러에서 169억 달러가 소요될 것으로 추산되며, 비용 초과 발생 가능성이 매우 높아 경험이 부족한 개발사가 감당한다면 리스크는 매우 클 수 밖에 없는 구조다.
둘째, 가격 경쟁력 약화다. 공사 비용 상승은 최종 소비자가 지불해야 하는 LNG 가격 상승으로 이어진다. 이는 단가가 낮은 미국 본토 걸프만 연안산 LNG나, 아시아 시장을 겨냥한 캐나다산 LNG와의 경쟁에서 불리하게 작용할 수 있다.
마지막으로 알래스카 LNG 에 대한 상업적 지원 여부에 대해서도 여전히 의문이 남아 있다고 로이터는 짚었다. 프로젝트가 최종 투자 결정(FID)에 도달하고 금융 조달을 완성하려면 구속력 있는 본계약이 필수적이다. 프로젝트 개발사 글렌파른 그룹은 연간 1,300만 톤(t) 규모의 LNG 구매 약정을 확보했지만 법적 구속력은 없다. 자금조달을 위해서는 추가로 연간 300만t 규모의 구매 약정을 확보하고 기존 약정을 구속력 있는 계약으로 전환해야 한다.
실제로 이번 발표는 11월 중간선거를 불과 한 달여 앞둔 시점에 나왔다. 트럼프 대통령은 미국산 에너지 수출을 늘리고 우방국의 대규모 투자를 끌어왔다는 점을 대대적으로 홍보해 표심을 자극하겠다는 구상이다.
wonjc6@newspim.com