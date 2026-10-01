민주당 "알래스카 LNG 투자 확정 아냐…상업적 합리성 따라 결정할 것"

AI 핵심 요약beta
- 민주당은 1일 알래스카 LNG 투자가 확정되지 않았다고 밝혔다.
- 한정애 사무총장은 상업적 합리성에 따라 검토하겠다고 했다.
- 트럼프는 한국의 알래스카 LNG·원전 투자를 발표했다.
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한정애 "국내법 절차 맞춰 검토…상업적 합리성이 핵심 원칙"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 및 대형 원자력발전소 건설 투자를 기정사실화한 가운데, 더불어민주당이 "투자가 확정된 것은 아니다"라며 선을 그었다.
한정애 민주당 사무총장은 1일 자신의 페이스북을 통해 "알래스카 LNG 프로젝트에 대한 투자는 확정된 것이 아니다"라며 "상업적 합리성 원칙에 따라 우리 국내법 절차에 맞춰 충분히 검토한 후 투자 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.
앞서 트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관 집무실에서 하워드 러트닉 상무장관, 더그 버검 내무장관, 크리스 라이트 에너지장관 등이 참석한 가운데 한국의 알래스카 LNG 개발 사업 참여와 대형 원전 8기 건설 투자를 공식 발표했다.
이는 지난해 경주 한미정상회담 합의에 따라 한국이 대미 관세 인하(25%→15%) 대가로 약속한 3500억 달러 규모 대미 투자의 일환으로 제시됐다.
이에 대해 한 사무총장은 "이번 트럼프 대통령의 발언은 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 미측의 입장을 강조한 것으로 판단된다"며 "우리 정부는 대미 투자 프로젝트에 있어 일관되게 상업적 합리성을 핵심 원칙으로 검토하고 있다"고 강조했다.
allpass@newspim.com