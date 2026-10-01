삼성전자, 갤럭시 탭 S12 울트라·플러스 7일 출시...최신 AI 탑재

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 1일 갤럭시 탭 S12 시리즈를 공개했다
- 탭 S12 울트라는 23시간 배터리와 AI를 탑재했다
- 탭 S12+는 경량화했으며 7일 국내 출시된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
S12 울트라 최고 301만8400원, S12+ 최고 206만9100원
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 향상된 성능과 최신 갤럭시 인공지능(AI)를 탑재한 '갤럭시 탭 S12 시리즈'를 공개했다.
삼성전자가 프리미엄 태블릿 '갤럭시 탭 S12 울트라'와 '갤럭시 탭 S12+'를 1일 공개했다. 두 제품은 7일부터 한국을 포함한 미국, 영국, 독일, 인도, 일본 등에 출시된다.
이번에 공개한 갤럭시 탭 S12 시리즈는 ▲최대 23시간 사용 가능한 배터리 ▲대화면에 최적화된 최신 갤럭시 인공지능(AI) ▲안드로이드 태블릿 최초 어도비 포토샵 탑재 등의 특징을 갖췄다.
갤럭시 탭 S12 울트라는 5.1㎜의 얇은 두께에 14.6형 화면을 탑재했다. 최신 프로세서 탑재로 전작 갤럭시 탭 S11 울트라 대비 신경망처리장치(NPU)는 61%, 중앙처리장치(CPU)는 19%, 그래픽처리장치(GPU)는 17% 향상된 성능을 제공한다.
갤럭시 탭 S12+는 12.6형 화면에 전작보다 얇고 가벼워진 디자인을 적용했다. 두 모델 모두 S펜을 기본 제공한다.
배터리 성능도 강화됐다. 갤럭시 탭 S12 울트라는 동영상 재생 기준 최대 23시간, 갤럭시 탭 S12+는 최대 21시간 사용 가능하다. 45W 초고속 충전을 지원해 약 95분 만에 완전 충전할 수 있다. 새로운 3D 베이퍼 챔버는 고사양 작업 중 발생하는 열을 효율적으로 분산해 장시간 높은 성능을 유지하도록 돕는다.
두 제품 모두 다이나믹 아몰레드 2X 디스플레이를 탑재하고 최대 1600니트 밝기를 지원한다. 주변 밝기에 따라 화면 밝기를 실시간으로 조절하는 '비전 부스터' 기능이 탑재돼 야외 환경에서도 선명한 화면을 제공한다. 스피커는 4채널 음향으로 업그레이드됐다.
갤럭시 탭 S12 시리즈는 안드로이드 17 기반의 One UI 9를 탑재해 대화면에 최적화된 갤럭시 AI 경험을 제공한다. 멀티 윈도우로 화면을 최대 3개 영역으로 나눌 수 있어 여러 작업을 동시에 처리할 수 있다.
S펜으로 작성한 필기 내용은 '노트 어시스트' 기능으로 바로 요약할 수 있다. 별도 판매되는 '프로 키보드'는 알루미늄 소재를 적용했으며 '갤럭시 AI 키'를 통해 AI 어시스턴트를 빠르게 호출할 수 있다.
갤럭시 탭 S12 시리즈는 안드로이드 태블릿 최초로 어도비 포토샵을 기본 탑재한다. 태블릿 화면과 S펜에 최적화된 인터페이스를 통해 드로잉과 이미지 편집 등 창작 작업을 지원한다. 사용자는 어도비 포토샵 모바일 프리미엄을 4개월간 무료로 체험할 수 있다.
노타빌리티, 굿노트, 루마퓨전, 노션, 클립 스튜디오 페인트 등 다양한 앱도 활용할 수 있다. 노타빌리티는 6개월간 무료로 사용 가능하며 첫 구독 시 20% 할인이 제공된다. 구글 AI 프로 6개월 무료 구독권도 제공된다.
갤럭시 탭 S12 울트라는 16GB 메모리·1TB 스토리지 모델이 189만9700원부터 301만8400원에 판매된다. 갤럭시 탭 S12+는 12GB 메모리·256GB 스토리지 모델이 154만9900원부터 206만9100원이다. 두 제품 모두 그레이와 실버 2가지 색상, 5G와 Wi-Fi 모델로 출시된다.
1일부터 6일까지 삼성닷컴에서 출시 사전알림 신청을 진행하며, 알림신청 후 구매한 고객 중 추첨을 통해 갤럭시 워치 울트라2, 갤럭시 워치9, 갤럭시 버즈4 프로를 증정한다. 두 제품 모두 최대 7회의 OS 업그레이드와 보안 업데이트를 지원한다.
raul1649@newspim.com