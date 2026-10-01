전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.01 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

아미코젠, 송도 세포배양배지 위탁생산 본격화

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 아미코젠이 1일 송도 배지 공장 기반 위탁생산을 본격화했다.
  • 고유 조성 배지와 카탈로그·맞춤형 배지로 사업을 넓힌다.
  • 국내 공급선 확보와 공급망 다변화 지원에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고객사 기존 고유 조성 기반 위탁제조…생산공정 변경 부담 최소화
분말·액상 배지 생산시설 구축…연구용 소량부터 상업 생산까지 대응
항체·세포치료제 등 국내외 약 30개사 대상 배지 평가·관련 사업 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 소재·헬스케어 전문기업 아미코젠이 인천 송도 세포배양배지 생산시설을 기반으로 바이오의약품 제조사의 고유 조성(In-House Media) 배지 위탁생산 사업을 본격화한다.

1일 아미코젠은 고객사가 자체 개발해 생산공정에서 사용 중인 고유 조성 배지를 국내에서 위탁생산하고, 연구용 카탈로그 배지와 맞춤형 배지 개발까지 사업 영역을 확대한다고 밝혔다.

회사는 송도 배지 공장 구축 이후 설비 적격성평가와 밸리데이션, 품질시스템 구축을 단계적으로 진행했다. 이를 바탕으로 위탁제조와 위탁분석, 시제품 생산·평가 등 고객사 수요에 대응할 수 있는 생산 기반을 마련했다.

아미코젠 로고. [사진=아미코젠]

송도 생산시설에서는 분말과 액상 세포배양배지를 모두 생산할 수 있다. 연구개발 단계의 소량 생산부터 상업 생산 물량까지 고객사의 개발 단계와 생산 규모에 따라 대응할 수 있도록 설비를 구성했다.

아미코젠은 고객사의 공급업체 평가와 품질 검토에 대응하기 위한 제조·품질 관련 문서체계와 문서 패키지도 구축했다. 고객사 평가 이후 실제 생산으로 이어지는 과정에 대응할 수 있는 위탁생산 체계를 갖췄다는 설명이다.

회사는 특히 바이오의약품 제조사가 기존 생산공정에서 사용하는 고유 조성 배지의 위탁제조를 주요 사업으로 추진한다. 고객사가 사용 중인 배지 조성과 요구조건을 토대로 국내에서 생산하는 방식이다.

바이오의약품 생산공정에서 사용 중인 배지를 다른 제품으로 변경할 경우 제품과 공정 특성에 따라 성능평가와 공정 적합성, 품질·규제 관련 검토가 추가로 필요할 수 있다. 아미코젠은 기존 조성에 맞춘 위탁생산을 통해 고객사의 생산공정 변경 부담을 줄이면서 국내 공급선 확보를 지원한다는 방침이다.

회사는 해외 생산과 국제 운송에 의존하는 조달 구조에서는 조달기간과 환율, 물류비, 글로벌 공급망 변화 등에 영향을 받을 수 있다고 설명했다. 송도 생산시설을 활용해 기존 해외 공급선을 보완하고, 국내 공급선을 추가로 확보하려는 고객사에는 이중 소싱(Dual Sourcing) 선택지를 제공한다는 계획이다.

현재 아미코젠은 항체 바이오의약품 기업 13개사, 세포치료제 기업 11개사, 백신 기업 1개사, 기타 바이오기업 5개사 등 국내외 약 30개사를 대상으로 배지 평가 또는 관련 사업을 진행하고 있다. 현재 진행 중인 고객사 평가와 협의를 실제 공급 및 위탁생산으로 단계적으로 연결한다는 방침이다.

향후 세포배양배지 사업은 상업용 고유 조성 배지 위탁생산, 카탈로그·연구용 배지, 맞춤형 배지 개발 및 대내외 협력 등 세 가지 축으로 확대한다.

카탈로그·연구용 배지는 대학과 병원, 연구기관, 바이오기업의 연구개발 단계에서 사용할 수 있도록 제품군을 확대할 예정이다. 자체 배지 개발 기술과 송도 생산 인프라를 활용해 연구개발 및 세포배양 목적에 맞는 제품을 단계적으로 추가할 계획이다.

맞춤형 배지 분야에서는 고객사의 초기 파이프라인 개발 단계부터 참여한다. 바이오기업과 대학, 병원, 연구기관 등과 공동개발 및 기술협력을 통해 세포주와 생산공정 특성에 맞는 배지를 개발하고 초기 연구개발에서 상업 생산으로 이어지는 협력 기반을 구축할 예정이다.

손창빈 아미코젠 바이오텍사업본부장은 "그간 국내 기업들이 해외 제조사에 위탁해 들여오던 고유 조성 배지를 아미코젠 송도 인프라로 대체 생산할 수 있게 되면서 실질적인 국산화와 공급망 다변화가 본격화됐다"며 "고유 배지 위탁제조, 카탈로그 배지, 초기 맞춤형 공동개발이라는 세 가지 축을 바탕으로 국내 바이오 생산 현장 적용을 확대할 것"이라고 말했다.

아미코젠은 향후 송도 생산시설의 품질관리 체계와 관련 역량을 지속적으로 고도화하고 국내외 바이오의약품 생산기업의 제조·품질 요구와 관련 제도 및 품질기준 변화에 대응할 계획이다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
동원그룹, '참존' 인수 추진 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원그룹이 기업 회생 절차를 밟고 있는 1세대 K뷰티 기업 참존 인수에 나선다. 인수 주체는 식자재 유통 계열사 동원홈푸드다. 거래가 성사되면 식품·포장재·물류에 이어 화장품으로 사업 영역을 넓히게 되며, 2024년 3월 취임한 김남정 회장 체제의 첫 인수합병(M&A)이 될 전망이다. 김남정 동원그룹 회장. [사진= 동원그룹] 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원홈푸드는 지난 22일 서울회생법원 관리 아래 진행 중인 참존 매각에서 조건부 인수 예정자 지위를 확보했다. 거래 금액은 수백억 원 수준으로 전해졌다. 동원그룹은 연내 인수 절차를 마무리한다는 계획이다. 참존은 1984년 약사 출신 김광석 회장이 설립했다. 국내 최초로 클렌징 워터를 선보였고 청개구리 마스코트와 '콘트롤 크림'을 앞세워 1990년대 업계 매출 3위까지 올랐다. 그러나 무리한 사업 확장과 경영권 분쟁, 면세점 사업 실패가 겹치며 지난해 11월 21일 기업 회생을 신청했다. 동원이 인수에 나선 배경으로 유통업계에서는 40년 넘게 쌓인 기초 화장품 제조 노하우와 브랜드 가치 등 무형 자산을 꼽는다. 계열사 패키징·물류와의 시너지도 기대 요인이다. 인수 주체인 동원홈푸드는 지난해 매출 2조 6,433억 원, 영업이익 690억 원을 기록했다. 동원그룹은 이미 뷰티·바이오 분야 전문가 영입에도 나섰다. 동원산업은 올해 약사 출신인 남택종 전 알에프바이오 대표를 경영 전략 담당 상무로 영입했다. 알에프바이오는 스킨부스터 등 메디컬 에스테틱 제품을 주력으로 하는 업체다. 남 상무는 신사업 발굴과 M&A 전략을 맡고 있다. 참존 인수가 확정되면 동원그룹의 뷰티·바이오 사업 확장에 속도가 붙을 것으로 보인다. fineview@newspim.com 2026-10-01 06:10
사진
'삼전닉스' 16조 던진 외국인 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 투자자가 지난 9월 삼성전자와 SK하이닉스를 16조원 넘게 순매도한 가운데 국내 반도체 상장지수펀드(ETF)는 사들인 것으로 나타났다. 개별 반도체 대형주에 매도가 집중된 것과 달리 K-반도체 ETF는 외국인 순매수 상위권에 이름을 올리며 엇갈린 매매 흐름을 보였다. 1일 한국거래소에 따르면 이달(9월1일~30일) 외국인은 삼성전자를 4조8713억원 순매도했다. 같은 기간 SK하이닉스 순매도액은 11조5808억원으로 두 종목의 순매도액은 총 16조4521억원에 달했다. 9월 마지막 거래일까지 두 종목에 대한 외국인 매도는 이어졌다. 이날 외국인은 코스피에서 2조542억원을 순매도했다. 삼성전자에서 8667억원, SK하이닉스에서 6085억원을 각각 순매도해 두 종목에서만 1조4752억원을 팔았다. 이날 코스피 전체 외국인 순매도액의 약 72%에 해당하는 규모다. 9월 29일에도 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 6812억원, 1조5622억원 순매도했다. 이틀간 두 종목에 대한 외국인 순매도액은 3조7186억원으로 집계됐다. [AI 일러스트 = 이나영 기자] 반면 ETF 시장에서는 국내 반도체 상품에 외국인 매수세가 유입됐다. ETF CHECK에 따르면 30일 정규장 마감 기준 최근 1개월 외국인 순매수 상위 10개 ETF 가운데 국내 반도체 ETF 3종이 포함됐다. 'TIGER 반도체TOP10'은 외국인이 641억원을 순매수해 전체 ETF 가운데 2위를 기록했다. 'ACE K반도체TOP2+'는 268억원으로 7위, 'HANARO Fn K-반도체'는 175억원으로 10위에 올랐다. 이들 K-반도체 ETF 3종에 대한 외국인 순매수액은 총 1084억원이다. 같은 기간 외국인 순매수 상위 10개 ETF의 순매수액 4749억원 가운데 K-반도체 ETF 3종이 차지한 비중은 22.8%였다. 순매수액뿐 아니라 수익률에서도 'TIGER 반도체TOP10'이 9.77%, 'ACE K반도체TOP2+'가 9.25%, 'HANARO Fn K-반도체'가 8.81%를 기록했다. ◆ 대형주 매도 속 K-반도체 ETF 매수…소부장까지 투자 범위 확대 증권가에서는 최근 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스 매도에 미국 장기금리 상승과 인공지능(AI) 투자 관련 불확실성 등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반면 K-반도체 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 장비와 소재·부품 기업을 함께 편입하고 있다. 외국인의 ETF 거래 방식도 개별 주식과 차이가 있다. ETF 거래에는 업종에 대한 방향성 투자 외에 현물·선물과 ETF를 연계한 차익거래와 헤지 거래 등이 포함된다. 이에 따라 개별 종목과 해당 종목을 편입한 ETF에서 외국인의 매매 방향이 다르게 나타날 수 있다는 분석이다. 실제 외국인 순매수 상위권에 오른 K-반도체 ETF들은 메모리 대형주와 함께 반도체 장비·소재·부품(소부장) 관련 종목을 포트폴리오에 편입하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 직접 매매하는 것과 달리 ETF에서는 여러 반도체 종목의 주가 흐름이 함께 반영되는 구조다. 김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "반도체 슈퍼사이클 초기에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 대형주가 상승을 주도하지만, 설비투자가 본격화되면 장비 발주와 소재·부품 수요가 늘어나면서 수혜 범위가 소부장 기업으로 확대된다"고 말했다. nylee54@newspim.com 2026-10-01 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동