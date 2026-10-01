민주당, 국군의 날 맞아 "北 지뢰 도발 강력 규탄…긴장 고조 행위 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 1일 국군의 날에 장병 헌신에 감사했다
- 서부전선 DMZ 북한 지뢰 도발을 강력 규탄했다
- 부상 장병 지원과 군 처우 개선을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당이 제78주년 국군의 날을 맞아 국군 장병들의 헌신에 감사를 표하는 한편, 최근 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 북한의 지뢰 도발을 강력히 규탄했다.
박성준 민주당 수석대변인은 1일 서면브리핑을 통해 "지금 이 순간에도 조국을 지키고 있는 국군 장병 여러분께 깊은 감사와 경의를 표하며, 호국영령과 순직 장병의 숭고한 희생을 추모한다"고 밝혔다.
이어 최근 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련 "정전협정을 짓밟은 북한의 명백한 도발을 강력히 규탄한다"며 "북한은 우리 장병에게 부상을 입힌 데 대해 즉각 사죄하고 재발 방지를 약속해야 하며, 접경지 요새화를 포함한 한반도 긴장 고조 행위를 당장 중단해야 한다"고 촉구했다.
아울러 "국가를 지키다 다친 장병은 국가가 끝까지 책임져야 한다"며 부상 장병들의 조속한 쾌유를 기원하고 치료와 재활 지원을 약속했다.
또한 박 수석대변인은 "병사 봉급 현실화와 병영 문화 개선에 이어, 군의 허리인 초급간부의 처우를 개선하고 노후 간부 숙소 현대화 등 과제에도 속도를 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
그러면서 "장병의 헌신이 합당한 예우로 돌아오는 나라, 제복 입은 이들이 긍지를 갖는 나라를 반드시 만들겠다"고 했다.
allpass@newspim.com