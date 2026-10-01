현대엔지니어링, 법조타운·8호선 역세권 '힐스테이트 성남메트로블' 분양

AI 핵심 요약beta
- 현대엔지니어링이 10월 성남메트로블을 분양한다
- 성남 법조타운 인접해 배후수요 기대다
- 8호선 역세권·생활인프라 갖춘 189실 단지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
프리미엄 발코니·세대 현관 앞 전용 창고 등 주거공간 특화 설계 적용
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 현대엔지니어링은 10월 지하철 8호선 단대오거리역 인근에 들어서는 '힐스테이트 성남메트로블'을 분양할 예정이다.
경기도 성남시 수정구 단대동 180번지 옛 성남 KT부지에 들어서며, 지하 6층~지상 34층, 2개 동, 전용면적 74~95㎡ 총 189실 규모의 주거형 오피스텔과 근린생활시설로 조성된다. 타입별 호실 수는 ▲74㎡A 1호실 ▲84㎡A 134호실 ▲84㎡B 27호실 ▲95㎡ 27호실이다.
단지는 성남 법조타운 조성 예정 부지와 인접해 있다. 단지와 맞닿은 수정구 신흥동 옛 성남산업단지 제1공단 부지에는 현재 남한산성입구역 인근에 있는 수원지방법원 성남지원과 수원지방검찰청 성남지청의 이전을 위한 법조타운 조성이 추진되고 있다. 법원과 검찰청은 청사 노후화와 업무·주차 공간 부족 등을 이유로 이전 필요성이 제기돼 왔으며, 관련 도시관리계획 변경·고시를 거쳐 옛 제1공단 부지로 이전하는 계획이 추진되고 있다.
인근에는 성남세무서도 자리한다. 향후 법원과 검찰청 이전이 완료되면 법률·행정 관련 기관이 집적된 업무권역이 형성될 것으로 예상된다. 이에 따라 법조계 종사자 등을 중심으로 배후 주거수요가 형성될 가능성이 있다.
단지 주변에는 공원과 교통·생활·교육시설 등이 있다. 옛 성남산업단지 제1공단 부지는 일부 구간이 야외공연장, 다목적 광장, 산책로 등을 갖춘 희망대공원으로 조성됐다.
교통 여건도 갖췄다. 단지 앞에는 지하철 8호선 단대오거리역 7번 출구가 있다. 8호선을 이용하면 잠실역까지 환승 없이 이동할 수 있으며, 잠실역에서 2호선으로 환승하면 강남권으로 이동할 수 있다. 주요 환승역에서 수인분당선과 신분당선 등을 이용하면 판교 등 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있다.
단지 인근 버스정류장에서는 성남 시내를 비롯해 서울·용인·수원·광주 방면 버스를 이용할 수 있다. 차량으로는 경부고속도로, 수도권제1순환고속도로, 분당수서간도시고속화도로, 분당내곡간도시고속화도로, 용인서울고속도로 등 주요 도로망으로 진입할 수 있다.
생활편의시설도 단지 인근에 자리하고 있다. 8호선 단대오거리역 주변에 상업시설과 음식점, 금융기관 등이 조성돼 있으며 성남세무서와 수정구청, 성남시의료원 등 공공·의료시설도 이용할 수 있다. 대형마트와 전통시장 등도 인근에 있다.
교육시설로는 단대초, 성남서중, 성남동중, 숭신고, 성남여고 등이 있다. 성남시해오름도서관과 성남시수정도서관, 인근 학원가도 이용할 수 있다.
'힐스테이트 성남메트로블'에는 주거형 오피스텔의 공간 활용도를 높이기 위한 상품이 적용된다. 프리미엄 발코니 특화 설계를 통해 실사용 공간을 확보하고, 세대 현관 앞에 전용 창고를 마련해 계절용품과 생활용품 등을 보관할 수 있도록 할 계획이다. 단지 내에는 근린생활시설도 함께 조성된다.
시공은 현대엔지니어링이 맡는다. 힐스테이트 브랜드를 적용하며, 브랜드 관련 평가에서 높은 순위를 기록하고 있다. 한국기업평판연구소 브랜드평판지수, 한국표준협회 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI), 브랜드스탁 대한민국 브랜드스타 등에서 공동주택 및 스마트홈서비스 관련 부문 평가를 받고 있다.
분양 관계자는 "힐스테이트 성남메트로블은 법조타운 조성 계획과 지하철 8호선 단대오거리역 인근이라는 입지적 특징을 갖췄다"며 "서울 강남권과 판교 등으로 이동할 수 있는 교통 여건과 신축 주거시설이라는 점에 관심을 보이는 수요가 있을 것으로 예상한다"고 말했다.
leedh@newspim.com