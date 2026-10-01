[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 1일

AI 핵심 요약beta
- 여야 지도부가 3일 국회 본회의와 국군의날 행사에 참석했다.
- 의원들은 연장선·세수·공기업 등 현안 기자회견과 세미나를 열었다.
- 민주당·국민의힘은 오전 회의 뒤 본회의에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:20 제78주년 국군의 날 행사 / 계룡대 활주로
14:00 본회의 / 본회의장
18:00 김구탄생 150주년 유네스코 기념 공연 / 의원회관 대회의실
◆본회의 및 상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
10:00 김형동 의원실, 안동댐 제도개선 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 한창민 의원실, 중앙행정기관 110콜센터 통합과 AI 도입의 성공을 위한 과제 / 의원회관 제1세미나실
13:10 강민국 의원실, 발전공기업 통합본사 논란과 혁신도시 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제1세미나실
13:30 전은수 의원실, 산업안보가 된 디스플레이, AI로 이끄는 초격차 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이재강 의원실, 2026 한인회 공공외교활동 세미나 / 국회도서관 소강당
14:00 문대림 의원실, 가축분뇨 고체연료 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 김승수 의원실, 세종대왕 어필 규명 국회 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 이건태 의원실, 퇴직연금 제도개선 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
18:00 김용만 의원실, 백범, 그리고 무대 위 광복군 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
09:00 오기형 의원, [우이신설선 연장 기자회견]
09:20 박수영 의원, [초과세수 활용방안 기자회견]
09:40 백승아 의원, [정치기본권연대 기자회견]
10:00 박충권 의원, [우크라이나 북한군 포로 송환 기자회견]
10:20 최혁진 의원, [대기환경보전법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
11:00 강민국 의원, [공기업 정책 밀실행정 규탄 기자회견]
11:20 윤종오 의원, [대미투자협상 국회 비준 관련 진보당 국회의원단 입장 발표 기자회견]
11:40 박희승 의원, [국립의전원 설립 기자회견]
13:00 문진석 의원, [GTX-BC 철도망 계획 반영 촉구 기자회견]
13:20 윤종오 의원, [한국도로공사 현장지원직 법원판결 이행 유정훈 사장 결단 촉구 기자회견]
13:40 이용우 의원, [사업부문별 분할 IT기업 자회사·본사 간 통합교섭 실시 촉구 기자회견]
14:00 이재정 의원, [한국 영상콘텐츠산업 기자회견]
14:20 이성권 의원, [현안 기자회견]
15:20 조배숙 의원, [낙태약 도입 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
05:00 새벽 민생일정 ⑦-중앙응급의료센터 중앙응급의료상황실 현장 방문 / 중앙응급의료상황실
07:00 '민티07' 출연
10:00 제78주년 국군의날 기념행사
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:00 2026년 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해 <백범 그리고 무대 위 광복군> 공연 / 국회 의원회관 대회의실
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회 / 중대범죄수사청 앞
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 조계종 제38대 총무원장 진우스님 취임법회 / 조계사 특설무대
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 형사사법체계 파괴 규탄 현장 의원총회 / 중대범죄수사청 앞
13:30 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 국군의날 기념식
14:00 본회의
*김준형 원내대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
10:00 파병반대 국회-시민사회 공동기자회견 / 국회 본청 앞 계단
14:00 본회의
18:00 JTBC 이가혁 라이브 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 본청 170호
14:00 제38대 총무원장 진우스님 취임법회 / 조계사 특설무대
*천하람 원내대표
10:00 국군의 날 기념식 / 계룡대 활주로
14:00 제38대 총무원장 진우스님 취임법회 / 조계사 특설무대
14:00 본회의 / 국회 본회의장
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