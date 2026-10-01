[핌in현장] 클로즈유어아이즈, 윤시내 명곡 샘플링…"'음악 맛집' 수식어 들을 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 5개월 만에 컴백한 그룹 클로즈유어아이즈가 재즈와 힙합, 알앤비 등을 넘나드는 다양한 장르로 돌아왔다.

클로즈유어아이즈(클유아)가 지난달 30일 서울 서초구에 위치한 더 리버사이드호텔에서 네 번째 미니앨범 '256TH 노트(NOTE)' 발매 기념 기자간담회를 열고 "팬들과 좋은 추억을 만들고 싶은 마음에 기대하고 설레는 마음으로 준비했다. 이번에 '음악 맛집 클유아'라는 수식어를 듣고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 30일 오전 서울 서초구 더 리버사이드 호텔에서 열린 네 번째 미니 앨범 '256th Note(256th 노트)' 발매 기념 간담회에서 인사말을 하고 있다. 타이틀곡 'Drop That!(드랍 댓)'은 한국 재즈 펑크(Jazz Funk)의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 2026.09.30 mironj19@newspim.com

이번 타이틀곡 '드롭 댓(Drop That!)'은 한국 재즈 펑크의 시초 격인 윤시내의 곡 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 1990년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 노래이다. 어디로 튈지 모르는 재즈의 즉흥성이 힙합 특유의 작법과 결합돼 독특한 분위기를 자아낸다.

이날 장여준은 "타이틀곡 '드롭 댓'은 윤시내 선배의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 1990년대 스트릿 힙합 곡으로 풀어냈다. 이 곡에서는 저희만의 자유로움과 각각의 개성을 찾아보실 수 있을 것"이라고 소개했다.

송승호는 "평소에 재즈 펑크를 쉽게 접하지 못했는데, 이번 기회에 처음 접하게 됐다. 초반에는 어색하고 새로웠다. 또 샘플링이 처음이었는데, 대선배인 윤시내 선배의 곡으로 하게 돼 부담과 함께 잘 해야겠다는 마음 가짐이 컸다"라며 "조금 더 저희만의 색으로 보여드리기 위해 제스처나 표정을 많이 연구했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 클로즈유어아이즈 네 번째 미니앨범 콘셉트 포토, 위부터 전민욱,마징시앙,장여준. [사진=언코어] 2026.09.30 alice09@newspim.com

샘플링한 노래는 멤버 전원이 태어나기 전에 나온 노래이다. 그동안 서정적인 곡을 주로 해왔던 클유아가 이번 곡으로 새로운 시도를 꾀한 셈이다.

전민욱은 "데뷔 이후로 서정적이고 멜로디가 강조된 노래를 했다. 재즈라는 장르가 즉흥적인 요소가 많은데, 이게 저희와 잘 어울린다고 생각했다"고 답했다.

이어 "그래서 다른 장르에 도전하고자 했다. 윤시내 선배의 원곡이 저희 세대 이전의 노래라 공부가 필요했다. 1990년대 힙합과 재즈 장르에 대해 공부를 했고, 멤버들과 노래를 들으며 이야기도 많이 나눴다"고 덧붙였다.

특히 전민욱은 "저희 장점은 듣기 좋은 음악이라고 생각하는데, 재즈 음악 또한 여유로운 분위기의 카페나 식당에서 언제나 듣기 좋은 음악이라고 생각한다. 그 지점이 저희와 잘 맞다고 생각한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 클로즈유어아이즈 네 번째 미니앨범 콘셉트 포토, 위부터 김성민,송승호,켄신,서경배. [사진=언코어] 2026.09.30 alice09@newspim.com

이번 앨범에는 총 7곡이 수록됐다. 앨범의 마지막을 장식하는 '이터니티(Eternity)'는 전 멤버가 작사에 참여했다. 매일을 살아가는 찰나의 순간에도 팬을 향해 있는 멤버들의 마음을 담아냈다.

마징시앙은 "저는 멤버들 모두와 영원히 함께 하자는 생각으로 작사에 참여했다"라며 멤버들에 대한 애정을 드러냈다.

김성민 역시 "작사를 하면서 멤버들 사이의 우정과, 함께 하고 싶다는 마음을 간절하게 이야기하고 싶었다. 그 마음을 담다보니 빠르게 곡을 쓸 수 있었고, 그만큼 진지하게 곡 작업에 참여했다"고 덧붙였다.

클유아는 이번 앨범을 통해 재즈펑크나 보사노바, 힙합, 언터너티브 알앤비 등 다양한 장르를 녹여냈다.

이에 장여준은 "어떤 장르에 국한되지 않고 다양한 장르를 들려드리겠다는 마음으로 준비를 했다. 이번 앨범에 장르의 다양성에서 느껴지는 강점이라고 하면, 모든 장르가 듣기 좋을 거라고 자신한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 30일 오전 서울 서초구 더 리버사이드 호텔에서 열린 네 번째 미니 앨범 '256th Note(256th 노트)' 발매 기념 간담회에서 인사말을 하고 있다. 타이틀곡 'Drop That!(드랍 댓)'은 한국 재즈 펑크(Jazz Funk)의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링해 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 2026.09.30 mironj19@newspim.com

새로운 시도로 화려한 컴백을 알린 만큼, 네 번째 미니앨범으로 이루고 싶은 목표 또한 뚜렷했다. 먼저 서경배는 "이번에 새로 수식어나 키워드를 얻게 된다면, '음악 맛집 클유아'라는 말을 듣고 싶다"고 답했다.

켄신은 이번 활동 목표에 대해 "더 많은 사람들에게 '클로즈 유어 아이즈'라는 이름을 알리고 싶다. 그리고 저희 음악이 너무 좋기 때문에, 멤버들과 정말 행복하게 활동 하고 싶다"고 말했다. 전민욱은 "매번 앨범을 낼 때마다 그랬듯이, 저희를 기다려주신 팬들에게 좋은 기억과 추억을 남겨드리고 싶다. 전보다 조금 더 많은 사람들이 들어주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이날 오후 6시에 발매되는 클유아의 네 번째 미니앨범 '256TH 노트'에는 타이틀곡 '드롭 댓!'과 선공개곡 '오픈 유어 아이즈(Open Your Eyes)'를 비롯해 '바이브 체크(Vibe Check)', '슬로울리 블리드(Slowly Bleed)', '풀 포 유(Fool For You)', '베이비 보사 노바(Baby Bosa Nova)', '이터니티(Enernity)'까지 총 7곡이 수록된다.

alice09@newspim.com