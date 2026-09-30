[MLB] 4년 만의 가을야구인데...김하성, 연타석 삼진 후 교체

애틀랜타, 와일드카드 1차전서 필라델피아에 5-3 역전승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 4년 만에 나선 메이저리그(MLB) 포스트시즌 복귀전에서 안타를 기록하지 못했다.

김하성은 30일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 필라델피아 필리스와의 2026 메이저리그 내셔널리그 와일드카드 시리즈(WC·3전 2선승제) 1차전에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 무안타에 그쳤다.

개막 직전 당한 오른손 중지 부상과 부진으로 올 시즌 정규시즌 타율이 0.116에 머물렀던 김하성은 탄탄한 수비력과 내야 전 포지션을 소화하는 장점을 인정받아 포스트시즌 로스터에 승선했다. 샌디에이고 파드리스에서 뛰던 2022년 이후 4년 만에 밟은 가을야구 무대였다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김하성이 30일(한국시간) MLB 플레이오프 와일드카드 시리즈 1차전 7회 2루수에서 태그 아웃을 시도하고 있다. 2026.9.30 psoq1337@newspim.com

타석에서는 아쉬움을 남겼다. 1-1로 맞선 2회말 2사 1, 3루 찬스에서 첫 타석에 들어선 김하성은 필라델피아 왼손 선발 헤수스 루자르도를 상대로 파울팁 삼진으로 물러났다. 5회말 선두타자로 나선 두 번째 타석에서도 풀카운트 접전 끝에 몸쪽 스위퍼에 방망이를 헛돌려 헛스윙 삼진을 당했다. 수비에서는 3회 트레이 터너의 타구를 안정적으로 처리하는 등 탄탄한 면모를 보였으나 팀이 2-3으로 뒤지던 7회말 선두타자 때 대타로 교체되며 이날 경기를 마쳤다.

김하성이 침묵했지만 애틀랜타는 경기 막판 집중력을 발휘해 짜릿한 역전승을 거뒀다. 2-3으로 끌려가던 8회말, 애틀랜타는 마이클 해리스 2세의 안타와 오지 알비스의 몸에 맞는 공으로 만든 2사 1, 2루 기회를 잡았다. 여기서 타석에 나선 오스틴 라일리가 필라델피아 마무리 조한 두란을 상대로 우중월 역전 3점 홈런을 터뜨려 단숨에 5-3으로 전세를 뒤집었다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오스틴 라일리가 30일(한국시간) MLB 플레이오프 와일드카드 시리즈 1차전 8회 필라델피아 필리스를 상대로 3점 역전 홈런을 친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.30 psoq1337@newspim.com

선발 크리스 세일은 6과 3분의 1이닝 동안 탈삼진 9개를 빼앗으며 호투했고 9회초 등판한 라이젤 이글레시아스가 무실점으로 뒷문을 걸어잠그며 승리를 지켰다. 와일드카드 시리즈 1차전을 잡은 애틀랜타는 남은 3전 2선승제 경기에서 단 1승만 더 거두면 디비전시리즈에 진출한다. 두 팀의 2차전은 내일 같은 장소에서 열린다.

시카고 컵스와의 와일드카드 시리즈를 앞둔 샌디에이고 파드리스는 한국인 내야수 송성문을 포스트시즌 로스터에서 제외했다. 올 시즌 빅리그에 데뷔한 송성문은 정규시즌 78경기에 출전해 타율 0.191, 1홈런, 17타점을 기록했으나 가을야구 엔트리에는 이름을 올리지 못했다.

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