[종합] 北, DMZ 지뢰폭발에 "명백한 자작극" 발뺌

김여정 "목함지뢰 사건 방불케 해"

"즉시적이고 가차 없는 보복" 위협

"북측 지역에 타격 수단 증강" 예고

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 서부전선 비무장지대(DMZ) 우리 군 25사단 지역에서 지난 21일 발생한 지뢰 폭발로 장병이 부상당한 사건과 관련해 "한국 군부깡패들의 모략극"이라고 발뺌했다.

북한은 30일 김여정 노동당 부장의 담화를 통해 "이번 사건은 도발 시기와 수법에 있어서 10여 년 전 세상을 소란하게 했던 목함지뢰 사건을 그대로 방불케 하는 명백한 자작극"이라고 주장한 것으로 관영 조선중앙통신이 전했다.

김여정 북한 노동당 부부장. [사진=뉴스핌 자료사진]

국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 담화에서 "간과할 수 없는 것은 이번에도 한국 무장 깡패들이 근거 없는 결과를 조작하고 '합당하고 상응한 조치 시행'을 공공연히 운운하며 우리에 대한 정치·군사적 도발을 정당화할 명분을 만들어내고 있는 사실"이라고 주장했다.

담화에서 김여정은 "신임 국방부 장관의 부질없는 호기에 맞추어 벌써부터 국민의힘 것들을 포함한 서울의 위정자들은 철거한 대(對)조선 확성기를 다시 세워야 한다고 열변하고 있다"면서 북한의 도발적 행위에 맞선 전방 확성기 방송 재개 여론을 전했다.

김여정은 "한국 군부가 떠들어대고 있는 우리 군인들의 '월선'이라는 것은 정세격화의 책임을 우리에게 넘겨씌워 보려는 의도적이며 계획적인 억지 주장"이라며 "명백히 하지만 우리 군인들은 단 한 번도 국경선을 넘어선 적이 없다"고 강변했다.

그는 이어 "우리는 결코 국경선 일대에서 벌어지는 우려스러운 적대행위들을 지켜보고만 있지 않을 것"이라며 "만약 남부 국경 영구화 공사를 진행하는 우리 군인들을 향해 한국군 깡패들이 경고사격이 아닌 실지사격을 가해온다면 우리 국경부대들은 즉시적이고 가차 없는 보복을 가할 것"이라고 위협했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 강신철 국방부 장관이 29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제4차 국방위원회 전체회의에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 관련한 현안 질의에 답하고 있다. 2026.09.29 jk31@newspim.com

또 "이미 그에 대한 대응 행동지침은 국경선 방어 구분대들에 하달된 상태이며 최근 도발이 잦은 한국군 3군단 21보병사단 비무장지대 방향에 우리 군대는 전술적 반격수단들을 증강하는 조치를 취하기로 했다"고 강조했다.

김여정은 "서울의 자작광대극의 극적 절정은 결코 재미가 없을 것이며 모든 후과의 책임은 전적으로 도발을 기획한 당사자들이 지게 될 것"이라고 말했다.

우리 군 합동참모본부는 28일 밤 중간 조사결과 브리핑을 통해 "북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다"고 밝혔고, 강신철 국방부 장관은 29일 국회 국방위 보고에서 문제의 북한군 지뢰에 대해 유실된 것이 아니라 매설된 것이라고 말했다.

앞서 지난 21일 오전 10시 50분께 육군 25사단이 관할하는 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 수색 작전 도중 폭발 사고가 발생해 군 간부 3명이 다쳤다. 이 가운데 수색대대장은 발목이 절단되는 중상을 입었다.

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