KT알파 쇼핑, 가을옷·집 꾸미기 수요 공략…10월 할인·적립 행사

AI 핵심 요약beta
- KT알파 쇼핑이 10월 1일~31일 할인행사를 연다.
- 개천절·한글날 연휴엔 72시간 보너스 혜택을 준다.
- 패션·식품·리빙 신상품과 생활용품을 내놨다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = KT알파 쇼핑이 가을 의류와 이사철 생활용품 수요를 겨냥해 10월 한 달간 할인·적립 행사를 연다. 개천절과 한글날 연휴에는 추가 혜택을 마련해 쇼핑 수요를 공략한다.
KT알파 쇼핑이 10월 한 달간 패션, 식품, 리빙 상품에 대한 할인 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.
오는 1일부터 31일까지 모바일앱을 통해 '10월엔 텐텐' 프로모션을 운영한다. 패션상품 구매 시 10% 청구할인과 10% 적립금을 제공하며, 다른 상품은 10% 할인쿠폰과 10% 적립금 혜택을 준다.
개천절 연휴(3~5일)와 한글날 연휴(9~11일) 각 72시간 동안 '연휴엔 보너스' 프로모션도 진행한다. 모바일앱을 통해 5만원 이상 TV방송상품을 구매하면 1만원 할인쿠폰을 지급하고, 결제 금액의 5%와 상품당 최대 2만원의 적립금을 추가로 제공한다. 추첨을 통해 100명에게 GS칼텍스 주유권 1만원권도 증정한다.
패션 상품으로는 르투아, 드킴, 로디에 등의 가을 신상품과 까스텔바작, 베네통, 아쿠아리모네, 비버리힐즈 폴로클럽 등의 니트와 가디건을 선보인다. 식품은 궁중 표고버섯 찜갈비, 부세보리굴비, 한우 소머리곰탕, 흑마늘 파불고기, 스지도가니탕, LA갈비, 뼈없는 소갈비찜, 유산균플러스 포기김치 등을 준비했다. 리빙 제품으로는 침대, 침구세트, 금고, 식기건조대, 소파, 카페트매트, 욕실 온풍기 등을 갖춘다.
nrd@newspim.com