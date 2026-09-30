트럼프 "내 친구 김정은, 상당한 핵능력 보유...내가 있는 한 괜찮아"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵무기 보유는 불허하면서 북한 김정은 국무위원장의 핵 보유 상황이 이뤄진 배경에 대해 전임 미국 대통령들의 정책 실패 때문이라고 주장했다.

29일(현지시간) 트럼프 대통령은 "당신은 이란이 핵무기를 가져선 안 된다고 했다"는 백악관 기자의 말에 "그렇다"고 답했다.

이어 기자는 "왜 안 되나? 한국과 북한은 핵무기를 가질 수 있는데"라고 되묻자, 트럼프 대통령은 "아, 그거 흥미로운 질문이다. 그거 아느냐? 당신들에게 다른 대통령이 있었고, 그를 막을 수 있었기 때문"이라고 말했다.

이는 조 바이든 전 대통령이 북한의 핵무기 개발을 막지 못했다고 말한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이어 "마침 김정은은 내 친구다. 그는 트럼프를 좋아하고, 많은 사람들을 좋아하지 않는다. 전 세계에서 그가 좋아하는 거의 유일한 사람이 나이고, 나 역시 그를 좋아한다"고 친분을 과시했다.

아울러 그는 "그는 핵 능력을 갖고 있다. 큰 규모의 핵, 제법 큰 규모의 핵이다. 우리 수준까지는 아니지만, 그는 핵 능력을 갖추고 있다"면서 "그리고 왜 그런지 아는가? 내가 했던 일을 하지 않은 대통령들이 있었기 때문"이라고 재차 강조했다.

끝으로 그는 "이거 아느냐? 내가 있는 한 그(김정은)는 괜찮을 거다. 왜냐고? 그가 나를 존중하고 좋아하기 때문"이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 이스트룸에서 열린 IT 기업인들과의 오찬 후 백악관 진입로에서 기자들에게 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com