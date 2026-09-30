아시아나항공, 일본·중국·동남아에 마일리지 특별기 73편 운항

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도쿄·오사카·베이징·하노이·마닐라 대상…30일 오전 9시 예약 개시

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 아시아나항공이 일본과 중국, 동남아 주요 노선을 대상으로 국제선 마일리지 특별기를 운항한다.

아시아나항공은 오는 11월부터 도쿄·오사카·베이징·하노이·마닐라 등 5개 노선에서 총 73편의 마일리지 특별기를 운영한다고 30일 밝혔다.

아시아나항공 A350.[사진=아시아나항공]

노선별로는 11월 3일부터 28일까지 도쿄·오사카 노선 26편, 11월 9일부터 27일까지 베이징 노선 26편, 11월 4일부터 12월 10일까지 하노이·마닐라 노선 21편이 운항된다.

항공권 예약은 이날 오전 9시부터 가능하다. 해당 특별기에서는 잔여 좌석 전체를 마일리지 항공권으로 구매할 수 있으며, 판매 상황에 따라 유상 항공권으로도 구매할 수 있다.

마일리지 공제 기준은 편도 기준 일본·중국 노선 이코노미 클래스 1만5000마일, 비즈니스 클래스 2만2500마일이다. 동남아 노선은 이코노미 클래스 2만마일, 비즈니스 클래스 3만마일이 공제된다. 성수기에는 비수기보다 50%가 추가 공제된다.

아시아나항공은 고객 선호도와 여행 수요가 높은 노선을 중심으로 마일리지 특별기를 편성했다. 도쿄와 오사카는 일본 여행 수요가 꾸준하고, 베이징은 중국 무비자 입국 정책 영향으로 여행 수요가 이어지고 있다. 하노이와 마닐라 역시 관광과 비즈니스 수요가 꾸준한 노선이다.

아시아나항공은 마일리지 항공권 외에도 마일리지 전용 쇼핑몰 'OZ마일샵'을 통해 마일리지 사용처를 확대하고 있다. 지난 28일부터는 OZ마일샵 개점 2주년을 맞아 방문객과 상품 구매 고객을 대상으로 경품 프로모션을 진행하고 있다.

아시아나항공 관계자는 "앞으로도 고객들이 보다 편리하고 다양하게 마일리지를 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com