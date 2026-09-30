두나무, 美 백악관·재무부 관계자 참석 'UIS 2026' 성료

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 두나무가 국내외 정책 인사와 금융·디지털자산 산업 관계자들이 참석한 가운데 '업비트 인스티튜셔널 서밋(UIS) 2026'을 개최했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 이번 행사에는 패트릭 위트 미국 백악관 대통령 디지털자산 자문위원회 사무국장과 조나단 휴로위츠 미국 재무부 디지털자산정책실 특별자문관, 아시아 규제당국 관계자들이 참석했다. 현장에서는 디지털자산 정책 변화와 스테이블코인, 토큰화, 온체인 금융, AI·블록체인 융합 방안이 논의됐다.

29일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '업비트 인스티튜셔널 서밋(UIS) 2026'에서 주요 참석자들이 발표 및 논의를 진행하고 있다. [사진=두나무]

행사에는 김성원 국민의힘 의원과 민병덕 더불어민주당 의원, 브라이언 스틸 미 연방 하원의원이 축사를 전했다. 대담에 나선 패트릭 위트 사무국장은 윤선주 두나무 CBIO와 디지털자산·전통금융의 통합 방안을 논의했으며, 이어 전 CFTC 관계자 등이 참여해 시장구조 법안과 기관 참여 방향을 다뤘다.

토큰화와 기관 금융 도입에 관한 논의도 이어졌다. 캐롤라인 팸 전 CFTC 위원장 직무대행 등은 실제 자산의 발행 및 유통 조건을 짚었으며, 금융기관의 디지털자산 인프라 도입을 위한 제도적 환경이 다뤄졌다.

아시아 주요국의 규제 현황도 공유됐다. 인도네시아 금융감독청(OJK), 말레이시아 증권위원회(SC), 태국 증권거래위원회(SEC) 관계자들이 참석해 각국의 시장 발전 단계, 규제 방향, 투자자 보호 방안을 공유했다.

국내 금융의 온체인 전환을 다룬 세션에서는 이종섭 서울대학교 교수를 좌장으로 두나무, 하나금융지주, 삼성금융네트웍스, 한화투자증권 관계자가 참여해 은행·결제·자본시장의 온체인 연결 가능성을 논의했다. 두나무는 관련 인프라로 '기와 체인', '도장', '보자기' 기술을 제시했다.

AI와 블록체인의 결합 세션에서는 실라 워렌 어드밴스드 AI 소사이어티 의장 등이 참여해 신원 검증과 데이터 소유권, 기술 결합을 통한 금융 서비스 가능성을 논의했다.

오경석 두나무 대표는 개회사를 통해 디지털 친화도를 바탕으로 한 금융 경쟁력 창출과 글로벌 확장, 블록체인 인프라 고도화 방향을 제시했다.

한편 이번 서밋에서 논의된 사안들은 30일부터 열리는 '코리아 블록체인 위크(KBW) 2026'에서도 이어지며, 두나무는 프레젠팅 파트너로 참여해 오경석 대표의 발표를 시작으로 관련 프로그램을 진행한다.

오경석 두나무 대표는 "이번 서밋에서는 제도화 이후 금융시장과 산업의 변화에 대한 논의가 이뤄졌다"며 "디지털자산과 기존 금융을 연결하는 인프라와 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com