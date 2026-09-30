한진, 정책기획담당 부사장직 신설…최종석 전 CSO 선임

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대내외 환경 대응 역량 강화 포석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 시장·정책 변화에 대응하기 위해 정책기획담당 부사장직을 신설했다. 신임 부사장에는 공직과 언론, 기업을 두루 거친 최종석 전 안전보안실장(CSO)을 선임했다.

한진은 최종석 전 실장을 정책기획담당 신임 부사장으로 선임했다고 30일 밝혔다. 대외 정책이 경영에 미치는 영향을 분석하고 주요 현안에 선제적으로 대응하기 위한 인사다.

최종석 (주)한진 신임 정책기획담당 부사장 [사진=한진 제공]

최 부사장은 1970년생으로 서울대 사회복지학과를 졸업했다. 미국 코넬대 노사관계대학원에서 석사 학위를, 고려대에서 경영학 박사 학위를 받았다.

행정고시 합격 후 고용노동부 사무관으로 공직에 입문했다. 대통령실 고용노사비서관실 행정관, 서울지방노동위원회 사무국장, 주미 한국대사관 고용노동관 등을 역임했다. 이후 한국경제신문 편집국 전문위원을 거쳐 한진에 합류했다.

한진에서는 안전보안실장으로 사내 안전보건 체계를 정비했다. 정책기획담당도 겸직하며 대내외 경영전략 수립 업무를 맡았다.

최 부사장은 앞으로 시장과 정책 변화를 점검하고 경영에 미치는 영향을 분석해 대응 방안을 마련한다. 유관기관과의 협력망을 강화하고 안전보건 체계 개선과 상생적 노사관계 구축도 지원할 예정이다.

한진 관계자는 "최 부사장은 공직과 언론, 기업 현장을 두루 경험하며 정책과 경영 현안에 대한 폭넓은 이해를 갖춘 인물"이라며 "이번 인사를 통해 대내외 환경 대응력을 높이고 안전·노사문화 개선 등 ESG 경영을 강화할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com