KB금융, 상생협력 모펀드 결성…사회적 가치 창출 기업 투자 확대

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상생협력기금 30억원 출자, 50억원 규모 자펀드 조성 추진

AX·GX·SX 전환 등 중소기업 경쟁력 강화에 70억원 투입

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹이 사회문제 해결과 기업의 성장이라는 두 가지 목표를 함께 추구하는 '임팩트 기업' 지원에 나선다.

KB금융그룹은 30일 대·중소기업·농어업협력재단, 한국벤처투자와 함께 사회적 가치 창출 기업에 투자하기 위한 '상생협력 모펀드'를 출범시켰다고 밝혔다.

[사진=KB금융]

이번 모펀드는 상생협력기금을 벤처투자 재원으로 활용할 수 있도록 관련 시행령이 개정된 이후 실제 투자로 이어지는 첫 사례라는 점에서 의미가 있다.

KB금융이 출연한 상생협력기금 100억원 가운데 30억원을 협력재단이 모펀드에 출자하고, 한국벤처투자가 운용을 맡는다. KB금융과 관계 기관은 향후 민간자금을 추가로 유치해 모두 50억원 규모의 자펀드를 결성할 예정이다.

투자 대상은 단순히 재무적 수익만을 추구하는 기업이 아니라 사업을 통해 사회문제를 해결하면서 동시에 성장성과 혁신성을 확보한 '임팩트 기업'이다.

성장 잠재력이 높은 기업에 투자금을 공급해 사업 확장을 돕고, 기업 성장의 성과가 다시 사회적 가치 창출로 연결되는 구조를 구축한다는 구상이다.

KB금융은 앞서 지난 6월 중소벤처기업부 및 협력재단과 함께 중소기업과 소상공인의 경쟁력 제고를 목적으로 100억원 규모의 상생협력기금을 출연했다.

이번 임팩트 기업 투자 외에도 해당 재원 가운데 70억원은 인공지능전환(AX), 녹색전환(GX), 안전전환(SX) 등을 지원하는 데 활용된다. 이를 통해 지역 중소기업과 소상공인의 디지털·친환경·안전 분야 전환을 돕고 미래 경쟁력 확보를 지원한다는 계획이다.

peterbreak22@newspim.com